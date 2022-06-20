SRF: сделать Украину кандидатом на вступление в ЕС — невыполнимая задача для Европы

Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на пути страны в европейское сообщество стоит немало препятствий. По замечанию швейцарского телеканала SRF, обозначить перспективу вступления Украины в ЕС — на данный момент, невыполнимая задача для Евросоюза не только потому, что решение должно быть принято единогласно, но также из-да высокого уровня коррупции в стране.

Украина однажды должна стать членом Европейского союза — такова рекомендация Еврокомиссии для стран-членов ЕС, отмечает швейцарский телеканал SRF. Через неделю главы государств и правительств должны будут принять решение по этому вопросу на встрече на высшем уровне.

С таким вопросом ЕС ставит перед собой задачу, которая на данный момент считается практически неразрешимой, подчёркивает SRF. Хорошие новости пришли от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «Да, Украина заслуживает европейской перспективы. И да, страну нужно приветствовать как страну-кандидата».

Украина проделала большую подготовительную работу, хотя многое ещё предстоит сделать, заявила председатель Еврокомиссии. Всё это не стало неожиданностью. Неделю назад фон дер Ляйен во второй раз с начала военных действий отправилась в Киев, якобы для того, чтобы прояснить последние открытые вопросы, напоминает швейцарский телеканал.

В четверг главы правительств трёх экономически наиболее сильных стран ЕС — Германии, Франции и Италии — наконец-то посетили президента Украины Владимира Зеленского.

Однако путь Украины в ЕС полон препятствий и, прежде всего, очень, очень долог, подчёркивает SRF. Возможно, даже слишком долог. Через неделю главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии как можно скорее начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Решение должно быть принято единогласно — и это первое серьёзное препятствие. Многие страны ЕС считают этот символический шаг преждевременным. Ещё несколько месяцев назад это было и вовсе немыслимо.

Некоторые страны более откровенны, чем другие: Португалия, например, публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины в ЕС, если будет принято новое решение о субсидиях ЕС для структурно слабых регионов.

Нидерланды также выражают значительную обеспокоенность по поводу слабого верховенства закона и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы.

Ряд государств ЕС опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС. Членство Украины в ЕС перевернёт всё с ног на голову в финансовом плане.

Строго говоря, перед ЕС фактически стоит неразрешимая задача, отмечает швейцарский телеканал. С политической точки зрения, обещание, данное соседу, вполне понятно. Украинское правительство настаивает на этой политической перспективе.

Однако членство в ЕС для Украины сейчас нереально, утверждает SRF. Как же сделать так, чтобы Украина не сидела вечно на заднем дворе ЕС, как это делали страны Западных Балкан в течение 20 лет? Сегодня об этом пока нет и речи, подчёркивает швейцарский телеканал.