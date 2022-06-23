RND: непозволительная роскошь — лидер «Альтернативы для Германии» осудил отказ Шольца от сотрудничества с Россией

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла раскритиковал санкционную политику Германии в отношении России, пишет RND. Хруппала заявил, что правительство Германии позволяет себе «роскошь», отказываясь от сотрудничества с одной из самых богатых природными ресурсами стран мира. По его словам, «только диалог и сотрудничество смогут восстановить мир».

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла осудил санкционную политику Германии в отношении России. В среду в ходе дебатов в бундестаге после выступления канцлера Олафа Шольца (СДПГ), в котором он заявил о невозможности партнёрства с Россией в обозримом будущем, Хрупалла отметил, что федеральное правительство Германии позволяет себе «роскошь», отказываясь от сотрудничества с «одной из самых богатых природными ресурсами стран мира», сообщает RND.

Лидер «Альтернативы для Германии» подчеркнул, что его партия также осуждает спецоперацию России на Украине. Однако, по его словам, «только диалог и сотрудничество смогут восстановить мир».

«Нам нужны хорошие отношения с как можно большим числом международных партнёров», — подчеркнул Хрупалла. Однако Германия намерена противопоставить России сильного противника в лице ЕС. По его словам, переговоры о вступлении Украины в ЕС создают у её населения иллюзию безопасности, которую ему никто не может гарантировать.

Председатель «Альтернативы для Германии» раскритиковал санкции против Москвы ещё в апреле. Так, например, на съезде партии Хрупалла заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» «был остановлен по указанию американцев». Тогда Хрупалла отметил: «Такой политике место в сумасшедшем доме», — передаёт RND.