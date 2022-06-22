Telepolis: антироссийские санкции Запада так ничего и не дали, кроме дешёвой нефти Китаю и Индии

Штрафные меры Запада против России оказались безрезультатными, сообщает Telepolis. Они только вынудили Москву продавать свою нефть в Китай и Индию по ценам ниже рыночных. Эти же страны пользуются такой возможностью. И можно возмущаться, что они так поступают, но для начала западным государствам стоило бы взглянуть на собственных экономических и военных союзников, отмечает автор статьи Вольфганг Помрен.

Санкционная политика Запада, направленная против России, так ничего и не дала, пишет Telepolis. Она лишь привела к тому, что Москва теперь продаёт свою нефть, а также уголь в Китай и Индию, при этом по ценам ниже рыночных. И можно было бы обвинить Пекин в дефиците нравственности, так как таким образом он поддерживает боевые действия на Украине, но одного китайцам точно не занимать — прагматизма, отмечает автор статьи Вольфганг Помрен.

В мае Поднебесная закупила рекордные 8,42 млн тонн российского чёрного золота, что на 29% больше, чем в апреле, и на 55% — чем в мае прошлого года. За поставки Китай заплатил приблизительно $5,8 млрд, правда, расплачивался, скорее всего, не американской валютой. При этом на поставки из Саудовской Аравии Пекин потратил меньше. А ведь в прошлом году ближневосточное государство было главным импортёром нефти в Китае.

Удобной возможностью для закупки российских ресурсов пользуются не только китайские нефтеперерабатывающие заводы, продолжает издание. Государство также пополняет свои стратегические резервы на случай кризисной ситуации. Например, если в условиях дефицита нужно будет снизить рыночную цену, как это делают в Западной Европе и Северной Америке.

Западные санкции вынуждают Россию продавать свою нефть дешевле, а Китай пользуется этой возможностью, объясняет автор. И смысла возмущаться тут нет. Да и само по себе возмущение западных государств по этому поводу фальшивое, ведь они хотят заменить поставки из России на импорт из Катара. А это государство ведёт кровавую войну в Йемене, а также эксплуатирует у себя рабочих-мигрантов. Да и почему на Западе никого не возмущает экономическое и военное сотрудничество с Турцией, которая убивает политиков в соседних странах, бомбит территории, на которых проживают иракские езиды, а ещё и вынашивает планы по вторжению в курдские регионы в Сирии, недоумевает Помрен.