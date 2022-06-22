Conversation: нельзя недооценивать «нейтральную активность» стран БРИКС

Такие страны, как Индия, Бразилия и ЮАР, не стали осуждать Россию и на это у них есть ряд причин, пишет The Conversation. Это и исторические связи с Россией, и партнёрские отношения, и собственные геополитические цели. Однако автор статьи отмечает, что это явление нельзя недооценивать.

Индия отказалась голосовать по многочисленным резолюциям ООН, в которых обвинялась Россия. И эта позиция Индии показывает геополитическую динамику, которая царит в мире, а также роль, которую развивающиеся страны играют на международной арене, пишет автор статьи во франкоязычной версии The Conversation Катрин Вьен, которая специализируется в своей научной деятельности на Индии.

Позиция Индии по Украине в основном зиждется на утверждении принципов международного права, а также на поставках гуманитарной помощи. Затем Индия объявила, что готова прокормить мир, восполнив поставки зерновых, но чуть позже наложила на этот экспорт ограничение. Автор статьи напоминает, что Индия в своей истории часто занимала позицию неприсоединения к враждующим сторонам. Однако, помимо этого, есть и другие причины такого поведения.

Во-первых, Индия сильно зависит от России в вопросах поставки вооружений. За период с 2017 по 2021 год порядка половины всех вооружений она покупала у России. При этом у Индии сложные отношения с Китаем, поэтому если Индия стала бы слишком сближаться с США, есть опасность, что Китай станет укреплять отношения с Россией и Пакистаном, окружая тем самым Индию.

Во-вторых, исторически у Индии и России хорошие отношения. С 1995 года Россия шесть раз использовала своё право вето в Совете Безопасности ООН на благо Индии.

В-третьих, уже много лет Индия пытается найти себе место на международной арене, при этом она старается сотрудничать сразу с многими и разными державами, принимает участие в разных организациях. Поэтому и в нынешней ситуации она старается не занимать ничью сторону, чтобы сохранить отношения и с Западом, и с Востоком.

В-четвёртых, Индия даже извлекает выгоду из конфликта. Так, она смогла импортировать российские нефть и растительные масла по низкой цене. К тому же дефицит зерновых даёт ей рычаги давления в двусторонних переговорах.

По словам аналитиков, позицию Индии можно охарактеризовать как «нейтральную активность». Хотя она не выражает своей позиции, она действует в собственных интересах. Точно так же ведут себя Бразилия и ЮАР. Бразилия решила не высказываться, а лидер ЮАР заявил, что диалог лучше экономических санкций и обвинений.

Автор статьи отмечает, что важно не недооценивать роль развивающихся стран на международной арене. На их территории живёт больше 40% населения мира, они богаты ресурсами и вовлечены в развитие Юга. А нынешняя ситуация сильно сказалась на южных странах. Им грозят перебои с поставками еды, растут цены на удобрения, базовые продукты, топливо. В Африке худшая засуха за 40 лет, голод угрожает 20 млн человек.

Но автор статьи в The Conversation осуждает Индию, Бразилию и ЮАР, которые не хотят осуждать Россию по своим геополитическим причинам, из-за тесных связей с Россией и из желания осуждать, наоборот, Запад. По её словам, это тревожный звонок.