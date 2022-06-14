Times: с начала спецоперации Россия заработала на экспорте ископаемого топлива $98 миллиардов

Высокие цены на энергоносители и растущий спрос со стороны Китая и Индии позволили России заработать на экспорте ископаемого топлива за первые сто дней спецоперации на Украине около €93 млрд ($98 млрд), передаёт The Times. По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, более 60% российского экспорта углеводородов за этот период пришлось на страны Евросоюза.

За первые сто дней с начала спецоперации на Украине Германия заплатила России более €12 млрд за ископаемое топливо и оставалась крупнейшим импортёром газа из России, сообщает The Times со ссылкой на независимый финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

За тот же период на долю Европейского союза пришлось более 60% российского экспорта

углеводородов, которые, в свою очередь, как правило, составляют почти 50% государственных доходов Кремля. По данным исследователей, после начала спецоперации Россия продолжает поставлять в ЕС 85% трубопроводного газа, 75% сжиженного природного газа и 50% сырой нефти.

Главным клиентом страны среди государств блока является Германия, несмотря на попытки страны избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, которая росла на протяжении трёх десятилетий. Так, Берлин остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» и надеется полностью заместить импорт российской нефти в течение ближайших нескольких месяцев. Однако независимости от российского газа удастся достичь не ранее 2024 года.

Хотя за первые сто дней спецоперации объём импорта газа из России сократился на 31%, Германия всё равно заплатила России за топливо около €7,5 млрд — больше, чем любая другая страна.

В то же время Франция увеличила импорт российских энергоносителей, включая по меньшей мере 12 поставок сжиженного природного газа, сырой нефти и других нефтепродуктов на общую сумму €900 млн. В целом Франция потратила €4,3 млрд на углеводороды из России.

Другие европейские страны, особенно государства Восточной Европы, как отмечает The Times, либо существенно сократили поставки российского газа, либо в одностороннем порядке отказались от них, либо были отключены Москвой за отказ платить в рублях. Так, с февраля по май импорт Литвы сократился на 78%, а Польши и Эстонии — на 51%.

По прогнозам исследователей, несмотря на введение Евросоюзом постепенного эмбарго на импорт большей части российской нефти и стремление уменьшить зависимость от российского газа, доходы Москвы увеличатся в этом году на €14 млрд. Этому способствуют высокие цены на энергоносители и растущий спрос со стороны Китая и Индии. В общей сложности с 24 февраля доход России составил около €93 млрд.

По данным CREA, доходы от экспорта ископаемого топлива значительно превышают €840 млн, которые Кремль ежедневно тратит на проведение спецоперации на Украине.