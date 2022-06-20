«Изоляция выглядит по-другому» — Junge Welt о результатах Петербургского международного экономического форума

Запад так и не смог изолировать Россию, о чём ярко свидетельствует прошедший в Санкт-Петербурге 25-й Международный экономический форум, пишет junge Welt. Подавляющее большинство стран продолжают тянуться к Москве, потому что видят в ней альтернативу западному миру и в конечном счёте возможность порвать с мировым трансатлантическим господством. Именно поэтому они отказываются вводить санкции против Кремля и сами не боятся штрафных мер, объясняет автор статьи Йорг Кронауэр.

25-й Петербургский международный экономический форум показал, что Западу так и не удалось изолировать Россию, пишет junge Welt. «Трансатлантическая политическая и экономическая элита» на нём не присутствовала, но его всё равно посетили ведущие представители целого ряда государств — кто-то вживую, а кто-то виртуально, рассказывает автор статьи Йорг Кронауэр.

На полях форума министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия вёл переговоры о расширении сотрудничества его страны и России в фармацевтической сфере. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил о наращивании двусторонней торговли, которая процветает, несмотря на боевые действия на Украине и санкции. Министр энергетики Саудовской Аравии побеседовал с российским вице-премьером Александром Новаком, а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси восторженно отзывался о создании особой российско-египетской экономической зоны Суэцкого канала.

«Изоляция выглядит по-другому», — констатирует Кронауэр. Но не стоит думать, что на форуме царили исключительно гармония и единодушие. Показательными в этом плане стали заявления президента Республики Казахстана Касыма-Жомартома Токаева. Он говорил о мрачных перспективах и дистанцировался от поддержки боевых действий на Украине, напомнив о праве всех государств на суверенитет и территориальную целостность.

Некоторые на Западе уже «втихомолку злорадствуют» по этому поводу, но их реакция основывается на заблуждении: критиковать Россию — это не значит встать на сторону трансатлантических держав. Большое число компаний — не только из Китая, но и из Индии, Турции и многих других государств — не испугались санкций и всё же посетили Петербургский международный экономический форум потому, что они ищут альтернативу западному миру и в конечном счёте возможность порвать с мировым трансатлантическим господством. «В экономическом и политическом плане Россия может внести в это большой вклад; именно это продолжает подталкивать преобладающее большинство всех стран в мире к отказу от любых санкций против России», — объясняет Кронауэр.