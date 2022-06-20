Le Figaro: несмотря на сложности, французские компании продолжают работать в России

Немало российских филиалов французских компаний решили не уходить из России, несмотря на все сложности работы в новых условиях, пишет Le Figaro. При этом, по словам автора статьи, оказалось, что чем более децентрализованной была компания, тем легче ей переживать нынешние западные санкции в адрес России.

Несмотря на давление на многие французские компании, чтобы они покинули Россию, они решили остаться, пишет Le Figaro. Кто-то, конечно, продал свой бизнес, как Renault, Société générale, Publicis, Schneider Electric, Sodexo и Thalès. Некоторые, например, Danone и Air liquide, поговаривают об уходе, но пока продолжают работу. А другие, в том числе марки сегмента люкс, и не собирались уходить. Они приостановили работу, но продолжают платить зарплату сотрудникам и аренду, ожидая, когда ситуация стабилизируется. «Учитывая, какую выгоду они получают в остальных регионах мира, у них есть средства, чтобы пережить потерю денег в России», — пишет автор статьи.

Марки вроде Auchan, Danone, Lactalis и Air liquide говорят, что их миссия заключается в том, чтобы работать для местного населения, и подчёркивают, что у них есть обязательства перед своими сотрудниками, а их уход из России никак не поможет украинцам.

При этом и тот факт, что они остаются, не говорит о том, что им легко живётся, отмечает автор статьи. С каждым днём им всё сложнее работать: сохранять работу своих заводов, снабжать магазины, выполнять контракты. Они с каждым днём всё больше и больше изолированы от своих материнских компаний. Из-за европейских санкций нарушен поток финансов и товаров. На постоянной основе удлиняется список товаров, запрещённых к поставке в Россию. Он уже составляет сотни страниц, которые приходится изучать построчно, чтобы не нарушить санкции.

Но даже если экспорт товаров разрешён, их сложно доставить. Поэтому чем более независим российский филиал компании от головного офиса, тем лучше у него дела. Например, «Ашан» работает совершенно автономно, у него российский руководитель, поставки целиком идут из России. Гостиничная сеть Accor тоже весьма децентрализована — страдает лишь заполняемость её 57 отелей, а также были разорваны партнёрские связи с российскими компаниями.

С другой стороны, тем компаниям, которые привыкли пристально следить за деятельностью филиалов из Парижа, вынужденная изоляция приносит массу проблем. Прежде всего у них сложности с поставками сырья для заводов. Полностью переключиться на российское сырьё не так-то просто. Например, Lactalis для производства сыров закупает российское молоко, но для упаковки и для обслуживания заводов ему нужны поставки из-за рубежа.

Ещё одна проблема заключается в финансах. На сегодняшний день не все финансовые потоки между Францией и Россией прекращены, но в каждом отдельном случае приходится поломать голову. К тому же компании прекратили какие-либо инвестиции и новые проекты в России. Некоторые отказались даже от финансирования рекламы.

В итоге, как пишет автор статьи, российские филиалы французских предприятий столкнулись с тем, что они находятся в более сложном положении, чем конкуренты, поскольку они представляют страну, которую Москва считает враждебной. Поэтому, как утверждает журналист, и процентные ставки по кредитам иногда им предлагают выше, чем российским компаниям. При этом в соответствии с шестым пакетом санкций ЕС они не могут получать консалтинговые и рекламные услуги у европейских компаний.

Наконец, нарушается связь между российскими филиалами и головными компаниями. Французское руководство не доверяет регулярным отчётам российских руководителей, подозревая, что те приукрашивают состояние российской экономики, опасаясь, что российские власти их подслушивают, пишет автор статьи в Le Figaro.