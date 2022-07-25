Guardian: из-за накопившихся проблем организаторы Олимпиады в Париже «обливаются холодным потом»

До Олимпиады в Париже осталось два года, а у организаторов по-прежнему остаётся масса проблем. Они касаются вопросов безопасности, финансов, спонсоров и набора персонала, пишет The Guardian. Эксперты в секретных отчётах рекомендуют организаторам поумерить некоторые амбиции и быть готовыми к сильным и смелым решениям.

До церемонии открытия Олимпийских игр в Париже осталось два года, а их организаторы, как пишет The Guardian, «обливаются холодным потом». Их обеспокоенность вызывают вопросы безопасности, финансов, готовности площадок и сотрудников. Всё это может помешать «национальному триумфу», который обещал Эммануэль Макрон, отмечает автор статьи.

Сам французский президент лично поддержал заявку Парижа на проведение Игр. По плану они должны показать всему миру современную Францию. При этом их стоимость оценивают в €8 млрд, лишь €1 млрд из которых поступит из денег налогоплательщиков. Для сравнения: Олимпиада в Лондоне в 2012 году обошлась в €10,6 млрд, а прошлогодние Игры в Токио — в €13 млрд.

Главная проблема на Олимпиаде в Париже, которая, как ожидается, соберёт 9 млн фанатов, 25 тыс. журналистов и 14 тыс. спортсменов, — безопасность. Так, планируется, что во время церемонии открытия, намеченной на 26 июля, спортсмены и национальные делегации поплывут на открытых лодках по Сене, а на них с берегов будут смотреть 600 тыс. зрителей.

Но эксперты говорят, что это очень рискованно, что вопрос, как гарантировать безопасность, ещё открыт. Среди предлагаемых мер: организовать дайверов из полиции, команды по очистке местности от мин, а также перекрыть воздушное пространство, чтобы не допустить атаку с помощью беспилотника. Некоторые видные деятели призывают и вовсе отказаться от этой идеи и перенести церемонию, например, к Эйфелевой башне.

Вопросы в отношении безопасности появились также после сцены на финале Лиги чемпионов, который состоялся на парижском стадионе в мае. Тогда была давка, и фанаты подрались с полицией. Месяц назад французское правительство опубликовало отчёт по расследованию этого инцидента — там говорится о многочисленных нарушениях и в отношении управления толпой фанатов, и о проблемах с коммуникацией у операторов общественного транспорта и полиции, и о нехватке подходящих подъездов к площадке. Министр внутренних дел пообещал, что они извлекут уроки из ситуации, и отметил, что работа с фанатами на Олимпиаде и на футбольном матче совершенно разная.

Но проблемами с безопасностью весь кризис не исчерпывается. Из-за ситуации на Украине происходят перебои с материалами для постройки Олимпийской деревни, а инфляция угрожает раздуть изначальный бюджет. Французские СМИ получили доступ к секретному аудиторскому отчёту, в котором говорится, что, дабы остаться в рамках бюджета, осенью нужно будет принимать «сильные, трудные и смелые решения», а также что потребности уже превышают предусмотренные возможности.

На 95% организаторы собираются использовать уже имеющиеся площадки, но не со всеми ещё удалось договориться. Временные площадки будут созданы для соревнований по боксу, стрельбе, конному спорту, и их строительство выходит дороже, чем планировали. В отчёте есть предупреждение, что с некоторыми амбициями организаторам стоит попрощаться.

У этих Игр будет шесть основных корпоративных спонсоров, премиальных партнёров, чья помощь заложена в бюджет. Банк BPCE, магазины Carrefour, электросети EDF, оператор связи Orange и фармацевтическая фирма Sanofi уже подписали контракт. А шестым, по слухам, должна быть люксовая компания LVMH, но она включаться не спешит.

Также есть вопросы в отношении персонала. Например, обеспечивать безопасность должны 22 тыс. человек, водителей автобусов нужно 1,5 тыс. человек. Столько свободных работников сейчас просто нет.

Кто-то из организаторов напоминает, что времена сейчас сложные, и выражает оптимизм. Но, например, Патрик Карам, вице-президент региона, в котором находится французская столица, отметил: «Мы идём как в тумане. Очевидна недостаточная подготовка. Мы узнаём то о загрязнении площадки, то о необходимости перенести мероприятие в другое место, то о том, что этот бюджет пробил потолок. Это несерьёзно», — приводит его слова The Guardian.