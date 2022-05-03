Le Monde: французские правоохранители обеспокоены ростом преступлений с использованием дронов

Французские власти серьёзно озабочены возможностью использовать дроны в преступных целях, пишет Le Monde. Как отмечает издание, в последние годы число преступлений с использованием этой новой технологии существенно выросло, а средства полиции по их предотвращению или расследованию ограничены. При этом в перспективе проведения во Франции Олимпиады-2024 решать проблему нужно быстро, подчёркивает газета.

Правоохранители Франции серьёзно озабочены возможностью использовать дроны в преступных целях, пишет Le Monde. «Поскольку основным качеством беспилотников является их универсальность, риски, которые они могут представлять, многообразны», — говорится в записке исследовательского центра Школы офицеров Национальной жандармерии, опубликованной в начале апреля.

Согласно представленному в июле 2021 года докладу сената на тему «войны беспилотников», в период с 2017-го по 2021 год количество таких летательных аппаратов во Франции выросло с 400 тыс. до 2,5 млн. Это распространение сопровождалось снижением цен: относительно сложное устройство стоит всего от €300 до €1000, в зависимости от предлагаемых опций, пишет издание. Таким образом, инвестиции для преступников, которые уже в полной мере воспользовались возможностями, предлагаемыми дронами, минимальны.

Беспилотники, представляющие собой живое воплощение присущей любой новой технологии двойственности, могут в срочном порядке доставлять пакеты с кровью для переливания, предупреждать об опасности схода лавины или оказывать неоценимую помощь в борьбе с лесными пожарами. Но они также могут передавать информацию преступникам, взламывать компьютерные системы, препятствовать действиям правоохранительных органов и даже убить, предупреждает газета.

Правоохранительные органы регистрируют всё больше инцидентов с участием беспилотных аппаратов, помимо тревожащих, но не обязательно злонамеренных полётов над ядерными объектами или официальными резиденциями, такими как президентский курорт Форт-де-Брегансон.

К примеру, в октябре 2020 года при обычном таможенном контроле на платной автомагистрали недалеко от Нанси в багажнике водителя были обнаружены два заряда взрывчатого вещества военного назначения, устройства дистанционного запуска и беспилотник. 9 августа 2021 года надзиратели тюрьмы в Ниме обнаружили упавший беспилотник на территории учреждения: он нёс табак для кальяна и набор для побега. В январе этого года жандармерия арестовала трёх мужчин, подозреваемых в слежении с помощью беспилотников с целью угона 24 роскошных автомобилей в Нормандии.

Помимо серьёзного риска террористической атаки или распространения токсичных веществ в атмосфере, злонамеренное использование беспилотных летательных аппаратов возможно для совершения всего спектра правонарушений, отмечает издание. При этом борьба с дронами сталкивается с серьёзными препятствиями. Их низкая скорость, полёты на малых высотах, слабая отражающая способность и широкое распространение затрудняют их обнаружение и возможности отделения летательных аппаратов, которые не представляют опасности, от подозрительных устройств. Нейтрализация создаёт дополнительные трудности: как уничтожить беспилотник с бомбой на борту, летающий над толпой, не имея возможности изменить траекторию его полёта?

Полиция отказывается сообщать о «деликатных» вопросах, которыми занимается в основном её элитное подразделение RAID после терактов 2015 года. Но один признак говорит о многом: миссий по борьбе с дронами, которых в 2018 году было меньше десятка, в первом полугодии 2021 года состоялось не менее 20. «С учётом необходимости предвидеть чрезвычайно быстрые технологические изменения, пистолеты и винтовки с радиоглушителями, которые в настоящее время используются силами внутренней безопасности... могут оказаться неэффективными против беспилотников последнего поколения», — предупредили сенаторы в своём докладе.

«Связи между беспилотным летательным аппаратом и его пилотом становятся всё более прочными, их дальность и скорость всё больше увеличиваются, а затраты на приобретение коммерчески доступных устройств снижаются», — подтверждает лейтенант В., один из руководителей Управления по борьбе с дронами жандармерии. В 2021 году 550 специально обученных жандармов выполнили 650 миссий по борьбе с дронами, используя 30 комплектов оборудования для глушения радиосигналов, которые были расставлены на расстоянии друг от друга. С 2017 года служба, по её уверениям, обезвредила с помощью создания помех 115 беспилотников.

В настоящее время внимание наблюдателей обращено к зонам конфликтов, где беспилотники переходят от военных к гражданским и постепенно начинают использоваться для преступных целей. После Ирака и Сирии, где были задокументированы первые случаи использования современных беспилотников «Исламским государством»* для совершения терактов, и Венесуэлы, где в августе 2018 года на президента Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью дрона, внимание этого расширяющегося рынка теперь приковано к Украине.

Власти Франции сознают, что время для разработки подходящих средств реагирования и разработки надёжной доктрины по борьбе с распространением злонамеренного использования беспилотников сочтено, принимая во внимание перспективу проведения Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. Это событие может представлять серьёзную опасность в отношении преступлений с использованием дронов и стать настоящим полем для экспериментов как для преступников, так и для правоохранительных органов, предупреждает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.