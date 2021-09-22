DELFI: латвийская армия попросила грибников найти потерявшийся беспилотник
Во время военных учений Namejs 2021 латвийская армия потеряла беспилотник. Как сообщает DELFI, летательный аппарат пропал 16 сентября на маршруте Резекне — Гулбене. Был потерян сигнал, и неясно, где именно дрон приземлился.
Пропавший беспилотник серого цвета, его длина 1,4 м, размах крыльев — 2,8 м, вес — около 6 кг. Вооружения на аппарате не было, поскольку он предназначен для поддержки военных заданий.
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