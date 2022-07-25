France 3: во Франции отменят «налог на телевизор»

ДИКТОР: Весь спектр эмоций всего за 1 франк 38 сантимов в месяц — вот, что такое телерадиовещательный сбор.

Таким рекламным роликом в 80-е годы продвигали телерадиовещательный сбор — налог на пользование телевизором и радио, который ещё с 1933 года обеспечивает существование государственного телевидения во Франции. На сегодняшний день сбором облагаются 23 миллиона домохозяйств, и он ежегодно приносит бюджету больше 3 миллиардов евро, являясь главным ресурсом для общественных телеканалов и радиостанций.

Но кто же получает эти деньги? Из 138 евро, которые в год платит каждое домохозяйство, 90 уходят корпорации France Télévisions, 22 — Radio France, а остальное — компаниям Arte France, France Média Monde, INA и TV5 Monde.

Теперь правительство хочет сбор упразднить. Но чем же можно его заменить? Самая свежая на данный момент идея от правительства — пускать на соответствующие цели часть НДС.

ОРОР БЕРЖЕ, председатель фракции партии «Возрождение» в Национальном собрании Франции: Деньги будут идти не напрямую в госбюджет; вместо этого мы установим уровень расходов, а затем пустим на них долю от налога, который уже существует — НДС. Новых налогов вводиться не будет. Так мы сможем надёжнее поддерживать независимость государственного телерадиовещания и обеспечим ему деньги на более длительный срок.