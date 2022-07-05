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BFM TV: «нам пускают пыль в глаза» — французы недовольны мерами правительства по сдерживанию роста цен

Материал представлен в переводе ИноТВ
В магазинах и на заправках Франции ощущается рост цен: многие вынуждены закупать товары по акциям и сокращать расходы, чтобы заполнить бак бензина, передаёт BFM TV. Министерство экономики предлагает увеличить скидки до 50%, выделить финансовую помощь бедным и компенсировать траты на бензин шофёрам, однако многие французы считают, что этих мер недостаточно, — необходимо повысить зарплаты и снизить налоги для всего населения.

Раньше Изабель ходила за покупками, а теперь она охотится за скидками.

ИЗАБЕЛЬ: Здесь скоро кончается срок годности, так что одна упаковка мне стоила 1,95 евро. Понятно, что сейчас цены растут, приходится выкручиваться.
 
Так что она на одобряет предложение (министра экономики. — ИноТВ) Брюно Лё Мэра увеличить скидки с 34 до 50 процентов. Однако Кристина считает, что эти меры не помогут.
 
КРИСТИНА: Мне всё же кажется, что нам пускают пыль в глаза.
 
Также очень немногие поддерживают другое предложение правительства — выдачу самым малообеспеченным чеков в размере инфляции.
 
ФРАНЦУЗ: Чек это избитый приём. Он действует только один раз, тогда как повышение зарплат навсегда.
 
Для сдерживания цен на бензин Брюно Лё Мэр предлагает компенсировать траты самым бедным работающим гражданам, которые вынуждены использовать машину для работы.
 
ТАКСИСТ: Уже заправился на 30 евро.
 
По словам этого таксиста, такая помощь жизненно необходима.
 
ТАКСИСТ: Я трачу в месяц на 600700 евро больше. Мы теперь многое не можем себе позволить.
 
Однако этот ландшафтный архитектор предпочёл бы помощь для всех французов.
 
ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР: Мы все в одной лодке. Могут, например, максимально снизить налоги, чтобы мы все могли это пережить.
 
Со своей стороны группа республиканцев выделила три приоритетных направления для законопроекта (о поддержании покупательской способности населения. — ИноТВ): снижение цен на топливо до 1,5 евро (за литр. — ИноТВ), снижение налогов для повышения зарплат и отказ от повышения [стоимости] общеобязательного социального страхования для всех пенсионеров.
 
Дата выхода в эфир 05 июля 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
BFM TV Франция Европа
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