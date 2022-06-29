Не надейтесь, что это сработает — WP о попытках Запада ограничить цены на российскую нефть

Инициатива по страхованию поставок только той российской нефти, которая продаётся в Европе в пределах определённой стоимости, является «безнадёжной», пишет аналитик Джулиан Ли в своей статье для The Washington Post. По мнению Ли, на эту идею не согласится ни ЕС, так как это потребует от него отмены с трудом согласованных ранее санкций, ни президент России Владимир Путин, который может в подобном случае прекратить экспорт российской нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен активно продвигает инициативу по ограничению экспортных цен на российскую нефть. Однако, как отмечает аналитик Джулиан Ли в своей статье для The Washington Post, это звучит как «отличная идея», «только не надейтесь, что она сработает».

Основная проблема для Запада заключается в том, что Россия зарабатывает миллиарды долларов на экспорте нефти, что помогает финансировать российскую спецоперацию на Украине. Страны Северной Америки, Европы и части Азии хотят перекрыть поток средств для «военной машины Кремля».

Тем не менее, учитывая, что выручка состоит из объёма, умноженного на цену, за вычетом некоторых издержек, чтобы сократить доходы Москвы, нужно ударить либо по объёму, либо по цене. Так как страны Запада не хотят и не могут сокращать объёмы поставок российского газа, остаётся цена. Как пишет Ли, если ограничить цену, по которой Россия может продавать нефть, то доходы Кремля сократятся без ущерба для объёма энергоресурсов на международном рынке.

В связи с этим у автора статьи возникает вопрос, почему США не делали этого раньше, не ограничивали цены на экспорт для Ирана или Венесуэлы, вместо того чтобы вводить вторичные санкции, которые перекрыли потоки нефти и испортили отношения с торговыми партнёрами в Азии. «Вероятно, основная причина в том, что у этого плана очень мало шансов сработать», — полагает Ли.

Одним из предложенных способов ограничить цены является идея страхования поставок только той российской нефти, которая продаётся в Европе в пределах определённой стоимости, которую пока только предстоит установить. Так как около 95% всех нефтяных танкеров в мире застрахованы через Международную группу клубов взаимного страхования в Лондоне и несколько фирм, расположенных в континентальной Европе, аналитик называет запрет «осуществимым», однако подчёркивает, что этого будет недостаточно.

В частности, план, продвигаемый Йеллен, потребует от ЕС отмены санкций, которые Брюссель только что согласовал — не самый привлекательный вариант после изнурительных переговоров, через которые пришлось пройти блоку, чтобы добиться единогласного принятия мер 27 членами. Ли сомневается в том, что многие в Европе согласятся на новые санкции, которые позволят китайским и индийским компаниям покупать нефть со значительными скидками, в то время как их собственным компаниям запрещено покупать её по любой цене. По его словам, более вероятно, что в конечном итоге запрет ЕС на импорт российской нефти и нефтепродуктов по морю будет снят вместе с запретом на страхование.

Таким образом, этот план закончится лишь тем, что никто не будет даже пытаться сокращать объёмы поставок российской нефти, рассчитывая на ограничение стоимости, чего так и не случится.

Ли указывает на то, что стоимость российских поставок нефти и так пострадала. Данные Министерства финансов России показывают, что с момента начала спецоперации на Украине в феврале цена на российский эталонный экспортный сорт нефти Urals резко упала по сравнению с мировым эталоном Brent. В период с середины апреля по середину мая скидка на российскую нефть составила в среднем почти $35 за баррель, хотя затем она немного сократилась. При этом за 12 месяцев до начала спецоперации эта скидка в среднем держалась на уровне $1,5 за баррель.

Увеличение скидки, вероятно, стоило России около $7 млрд дохода от экспорта нефти по морю по сравнению с тем, что она могла бы получить, если бы цена Urals сохраняла своё историческое соотношение с ценой на Brent. К концу июля, полагает Ли, эта цифра возрастет до $10 млрд.

Между тем самым большим препятствием для ограничения цен на российскую нефть аналитик называет президента России Владимира Путина, который «просто скажет «нет» на то, чтобы продавать свою нефть с навязанной извне скидкой.

В качестве выхода из ситуации Ли называет возможность установить предельную цену на российскую нефть на уровне, который бы обеспечивал небольшую прибыль для российских нефтяных компаний, в надежде, что они решат, что нефть всё ещё стоит качать. Однако автор статьи подчёркивает, что решение принимают не они, их нефть на рынок доставляется по сети трубопроводов, которая принадлежит российскому государству. Кремлю достаточно закрыть вентили на этих трубопроводах, и компании не смогут экспортировать нефть, даже если захотят.

По словам Ли, Путин уже показал, что экономика страны имеет второстепенное значение для его амбиций. Это позволяет предположить, что расчёт российского лидера почти наверняка будет заключаться в том, что прекращение экспорта российской нефти нанесёт больший ущерб экономике стран Европы, чем самой России. «Поэтому рассчитывать на то, что он согласится на ограничение цен, навязанное Западом, безнадёжно», — пишет аналитик в своей статье для The Washington Post.