Das Erste: идею США о потолке цены на нефть трудно воплотить

Предложение главы Минфина США Джанет Йеллен о введении потолка цен на нефть трудно реализовать, пишет Das Erste. Как отмечают эксперты, такой механизм может работать только в условиях единства всех крупнейших покупателей нефти, в число которых входят Китай и Индия.

На саммите G7 в Мюнхене лидеры крупнейших мировых промышленных стран обсудят, помимо прочего, предложение главы Минфина США Джанет Йеллен, пишет Das Erste. Издание напоминает, что Йеллен предложила ввести верхний порог цены на российскую нефть с целью сократить доходы Москвы и смягчить последствия украинского кризиса.

По мнению немецкого экономиста Александра Сандкампа, идея потолка цен на нефть в целом правильная, однако такой механизм будет функционировать, только если к нему присоединятся все крупнейшие потребители нефти. А это не только ЕС и США, но и такие страны, как Китай, Индия, Индонезия. На данный момент подобное единство выглядит недостижимым, отмечает Сандкамп.

«Идея введения потолка цен не является новой для администрации США. Крупные потребители российской нефти, такие как Китай и Индия, судя по всему, не станут придерживаться этих правил. Возникает вопрос, как США и прочие страны G7 намерены повлиять на их присоединение к такому механизму», — приводит издание слова Джовании Стауново, эксперта швейцарского банка UBS.

При этом способы ограничить российские доходы от экспорта нефти всё же есть, считает аналитик Deutsche Bank Эрик Хайманн. По его мнению, стоит сосредоточиться на предложении нефти: увеличение добычи неизбежно повлечёт за собой падение цены. При этом по нынешним прогнозам цена на нефть к концу года будет составлять примерно $110 за баррель.