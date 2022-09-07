CNBC: глава немецкой энергетической компании предрёк ухудшение энергокризиса в Европе
Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что в ситуации с поставками газа в Европу худшее ещё впереди, пишет CNBC. «В течение года я уже много раз говорил об этом, я объяснял политикам. Худшее ещё впереди», — приводит издание слова Маубаха, сказанные на полях конференции Gastech 2022 в Милане.
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