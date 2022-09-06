Обозреватель WION: на фоне энергетического кризиса западные покровители теряют интерес к Украине

США и их союзник всё меньше горят желанием помогать Украине. Во-первых, они осознали, что добиться победы над Россией не так-то просто. Во-вторых, они ощущают последствия энергетического кризиса, который лишь усугубляется противостоянием с Москвой, пишет в статье для WION политический обозреватель Шастри Рамачандран.

По мере того как конфликт на Украине продолжается, США и их союзники обнаруживают, что «победить Россию на словах легче, чем на деле». Такое мнение в статье для WION высказывает политический обозреватель Шастри Рамачандран.

На его взгляд, западные страны осознали несколько неприятных фактов. Во-первых, оказалось, что они не могут постоянно снабжать ВСУ. Во-вторых, Россия, которую должны были сломить санкции, получает экономические выгоды. В-третьих, выяснилось, что использование ресурсов в качестве оружия — «это игра, в которую могут играть обе стороны».

Цены на нефть приобрели новую актуальность после того, как Россия решила перекрыть газопровод «Северный поток». Москва заявила, что это делается для проведения ремонтных работ, хотя, несомненно, это ответный удар по «Большой семёрке», полагает автор статьи.

Организация хочет ввести ценовой потолок на импорт российской нефти. Но в итоге она обостряет энергетическую конфронтацию с Россией и тем самым усугубляет зимний дефицит в Европе. В результате континент будет вынужден импортировать более дорогое топливо и при этом ограничить его потребление, утверждает Рамачандран.

Европа обвиняет Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия. При этом США и ЕС не только применяют против других стран, в том числе России, их собственные валютные резервы и активы, но и подрывают международную банковскую систему для достижения своих военных целей, подчёркивает автор статьи.

Эксперт также обращает внимание на недавнюю речь Джо Байдена. Выступая на День независимости Украины, американский президент, возглавляющий «прокси-войну» Запада против России, не упомянул Владимира Зеленского и не пообещал какого-либо содействия военным усилиям Киева.

Поддержка Украины также иссякает в Европе, особенно в Германии, Франции и Италии. Эти страны, в том числе «измученная беженцами Польша», больше не заинтересованы в отправке оружия ВСУ или продолжении борьбы с Россией. Антивоенные протесты в ФРГ подчёркивают степень общественного и внутрипартийного давления, с которым сталкивается канцлер Олаф Шольц.

Киев теряет поддержку и за пределами Запада: менее трети из 193 членов ООН готовы поддержать любую резолюцию, осуждающую Россию. «Волна мирового общественного мнения поворачивается против Украины и её покровителей во главе с США», — заключает Шастри Рамачандран.