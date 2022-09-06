Sky News: Великобритания расширяет подготовку украинских солдат

Великобритания на своей территории учит украинцев навыкам ведения войны. И если раньше программа состояла из трёх недель обучения, во время которых преподавались основы поведения на поле боя, то теперь её продлили до пяти недель, сообщает Sky News.
Великобритания значительно увеличила программу подготовки украинских солдат на своей территории, чтобы в ней могли принять участие десятки тысяч украинцев, пишет Sky News. Теперь курс подготовки будет длиться не три, а пять недель. Обучение проводится в основном на британской земле, подальше от линии фронта, где слишком большой риск для тех, кто хочет стать солдатом, отмечает автор статьи.
На данный момент с июня около 4,7 тыс. человек уже прошли тренировку на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. При этом британские военные говорят, что будут продолжать свою работу столько, сколько потребуется.
Помимо британцев, в этой программе участвуют военные инструкторы из восьми других стран: Новой Зеландии, Швеции, Нидерландов, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии и Литвы. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, это показывает их общий настрой поддержать Вооружённые силы Украины.
Сам министр четыре раза ездил проверить, как продолжаются тренировки. В последний раз это произошло в пятницу. Как отметили в Министерстве обороны, это показывает, что, пока «многие политики занимались летним соревнованием за лидерство», только министр обороны уделял внимание поддержке украинцев.
Как отмечает автор статьи, основа тренировочного курса — базовая тренировка британской пехоты. Сюда входит умение обращаться с оружием, первая помощь на поле боя, тактические приёмы поведения на поле боя, тактика патрулирования. А дополнительные две недели позволят добавить более сложные тренировки: навыки ведения борьбы в окопах и в городских условиях, ведение операций с использованием боевых машин, а также упражнения в среде с симуляцией боевых действий, пишет Sky News.
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