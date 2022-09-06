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Sky News: Великобритания расширяет подготовку украинских солдат

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Великобритания на своей территории учит украинцев навыкам ведения войны. И если раньше программа состояла из трёх недель обучения, во время которых преподавались основы поведения на поле боя, то теперь её продлили до пяти недель, сообщает Sky News.
Sky News: Великобритания расширяет подготовку украинских солдат
AP

Великобритания значительно увеличила программу подготовки украинских солдат на своей территории, чтобы в ней могли принять участие десятки тысяч украинцев, пишет Sky News. Теперь курс подготовки будет длиться не три, а пять недель. Обучение проводится в основном на британской земле, подальше от линии фронта, где слишком большой риск для тех, кто хочет стать солдатом, отмечает автор статьи.

На данный момент с июня около 4,7 тыс. человек уже прошли тренировку на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. При этом британские военные говорят, что будут продолжать свою работу столько, сколько потребуется.

Помимо британцев, в этой программе участвуют военные инструкторы из восьми других стран: Новой Зеландии, Швеции, Нидерландов, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии и Литвы. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, это показывает их общий настрой поддержать Вооружённые силы Украины.

Сам министр четыре раза ездил проверить, как продолжаются тренировки. В последний раз это произошло в пятницу. Как отметили в Министерстве обороны, это показывает, что, пока «многие политики занимались летним соревнованием за лидерство», только министр обороны уделял внимание поддержке украинцев.

Как отмечает автор статьи, основа тренировочного курса — базовая тренировка британской пехоты. Сюда входит умение обращаться с оружием, первая помощь на поле боя, тактические приёмы поведения на поле боя, тактика патрулирования. А дополнительные две недели позволят добавить более сложные тренировки: навыки ведения борьбы в окопах и в городских условиях, ведение операций с использованием боевых машин, а также упражнения в среде с симуляцией боевых действий, пишет Sky News. 

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источник
Sky News Великобритания Европа
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