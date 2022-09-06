Sky News: Великобритания расширяет подготовку украинских солдат

08:34 Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения «Восток-2022» Российский президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходит финальная часть учений «Восток-2022».

08:31 В МИД России заявили о вопросах к ЕС на фоне планов поставить Молдавии беспилотники Планы ЕС поставить Молдавии беспилотники вызывают вопросы у российской стороны об истинных целях такой политики на фоне враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

08:28 Касаткина: я согласна с баном национальных команд России Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к отстранению российских команд от международного спорта.

08:22 Президент X5 Group Лобачёва заявила об изучении возможностей перерегистрации в России X5 Group остаётся зарегистрированной в Нидерландах, однако рассматривается возможность для перерегистрации в России, заявила президент компании Екатерина Лобачёва.

08:14 Надаль объяснил своё поражение в 1/8 финала US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

08:14 МИД России: ЕС поставил под угрозу безопасность на континенте из-за военной помощи Украине В ЕС не думают о последствиях оказания военной помощи Украине — в Брюсселе настроены на затягивание конфликта и ставят таким образом под угрозу безопасность на всём континенте, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

08:12 Глава Минприроды Козлов: 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека Глава Минприроды России Александр Козлов в интервью ТАСС заявил, что порядка 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека.

08:03 Кавазашвили: Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком» Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о судействе в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

08:02 Самолёт рейса Екатеринбург — Сочи вернулся в аэропорт из-за неисправности Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в Екатеринбург из Сочи, вернулся в аэропорт из-за неисправностей в системе уборки шасси.

07:51 Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вошёл в заявку своей команды на матчи Лиги Европы УЕФА.

07:49 РИА Новости: власти ДНР освободили первых четырёх осуждённых Киевом за «сепаратизм» Власти ДНР освободили первых четверых осуждённых киевскими властями по обвинению в «сепаратизме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

07:40 В «Газпроме» заявили, что Россия практически готова к осенне-зимнему периоду Россия уже практически готова к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов.

07:39 Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, приостановил карьеру Екатерина Дмитриева, жена и тренер Артура Дмитриева, рассказала, что её муж взял перерыв в карьере.

07:35 МИД: возможная конфискация Британией активов России чревата нестабильностью в Лондоне Реализация идеи избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к нестабильности в самом королевстве. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

07:27 Надаль проиграл Тиафо и завершил участие в US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

07:22 Минобороны России: в учениях «Восток-2022» задействованы более 2 тысяч иностранных военных Более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».

07:19 Sport.es: Захаряном интересуются «Барселона» и «Реал» Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

07:10 В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб планирует установить на стадионе требуемую МВД систему контроля и управления доступом (СКУД).

07:08 Ростуризм предложил увеличить кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40% от стоимости тура Максимальный кешбэк за путешествия на Дальний Восток может быть увеличен с 20 до 40% от стоимости тура.

06:54 В «Соллерс авто» заявили о намерении запустить собственный бренд автомобилей Компания «Соллерс авто» планирует запустить и продвигать собственный бренд «Соллерс».

06:42 МИД: граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года Граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

06:30 В Европарламенте обратили внимание на ухудшение ситуации с ценами на энергоносители в ЕС Чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на резкий рост цен на энергоносители и подорожание на этом фоне стоимости проживания в ЕС. С обращением политика к Еврокомиссии, содержащим аргументы на этот счёт, ознакомился RT.

06:18 МИД России: КНР может принимать меры для защиты суверенитета в ситуации вокруг Тайваня Китай имеет право принимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

06:06 Экс-премьер Польши заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газ Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск рассказал о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газ.

05:52 AFP: в результате подрыва автомобиля в Буркина-Фасо погибли 35 человек По меньшей мере 35 человек погибли, ещё 37 пострадали после того, как транспортное средство, следовавшее в составе колонны, наехало на самодельное взрывное устройство на севере Буркина-Фасо.

05:38 Шульгинов: прокачка по «Северному потоку» возобновится после завершения ремонта турбины Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

05:24 Минпросвещения: в России нет роста заболеваемости, угрожающего очной учёбе в школах Взрывного роста заболеваемости, угрожающего очной учёбе в школах, в России не наблюдается. Об этом заявил заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

05:13 Япония осудила прекращение действия соглашения об облегчённом посещении японцами Курил Правительство Японии направило протест России в связи с решением Москвы о прекращении действия соглашения с Токио об облегчённом посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов.

05:02 МИД: Россия принимает необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье Россия принимает все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

04:53 В Минпромторге выразили надежду, что IKEA окончательно не уйдёт из России Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдёт с российского рынка. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.

04:42 Шульгинов: Минэнерго рассматривает возможность строительства АЭС на юге Приморья Минэнерго России рассматривает возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке. Об этом заявил в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов.

04:31 В Сбербанке отметили рост количества атак телефонных мошенников в России Количество атак телефонных мошенников в России растёт, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

04:18 Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом Выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов эвакуировали вертолётом МЧС России.

04:02 Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма» Президент США Джо Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».

03:51 Стремоусов: Киев утаивает потери ВСУ при попытках наступления в Херсонской области Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

03:40 Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

03:33 МВД Казахстана: возможная убийца Дугиной пользовалась поддельным удостоверением личности В МВД Казахстана назвали поддельным удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк.

03:23 Полпред президента Трутнев: в ВЭФ принимают участие гости из США, Европы и Японии В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

03:14 Юрист Уткин сообщил о праве банков на списание денег со счёта вкладчика Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин назвал законным списание банком средств с личного счёта клиента в соответствии с условиями договора.

03:00 США осудили теракт у российского посольства в Кабуле Соединённые Штаты осуждают теракт у посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников российской дипмиссии.

02:48 Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с должности главы Чечни «в другое ведомство» Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с работы в республике «в другое ведомство».

02:41 Премьер Украины Шмыгаль: потери Киева от военных действий составили $326 млрд Потери Украины от военных действий составили $326 млрд, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

02:26 Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его о риске упадка демократий в XXI веке Президент США Джо Байден заявил: лидер КНР Си Цзиньпин предупредил его, что демократии «не смогут выстоять в XXI веке».

02:08 В Сбербанке заявили о намерении открыть офис в Мумбаи в 2023 году Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в индийском городе Мумбаи, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.

01:53 Сенатор Пушков прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Великобритании Сенатор Алексей Пушков прокомментировал избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.

01:36 Bloomberg: экономика России может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем предполагалось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный отчёт.

01:22 Глава Минэнерго заявил, что Россия справляется с энергетическими санкциями Запада Россия сумела адаптироваться к западным санкциям в энергетической сфере. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

01:08 Bloomberg: в ЕС 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на российский газ В Европейском союзе на технической встрече 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.

01:03 Карпин — о победе над «Торпедо»: три очка, как говорится, не пахнут Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».