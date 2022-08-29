TV4: Швеция и Финляндия провели внезапные военные учения у границы с Россией

Мы летим через Балтийское море на борту шведского самолёта Hercules. Отправляемся на военные учения, которые имеют отчасти и историческое значение. Было много секретности и требований, чтобы мы хранили всю информацию перед поездкой в ​​узком кругу. Цель — Роваярви в Финляндии, где расположен один из крупнейших в Европе полигонов.

Как ты здесь оказался?

СИМОН ОСЛУНД, артиллерист: Я был на работе, а потом получил электронное письмо о предстоящих учениях. Поступил запрос, не хочу ли я принять в них участие.

Симон Ослунд охраняет одно из шведских артиллерийских орудий Archer. В будние дни он работает специалистом по удалению асбестосодержащих материалов в Нючёпинге, а сейчас ещё и офицером по срочному контракту. Три дня назад нежданное письмо пришло на ящик электронной почты, отправленное ему и ещё 800 других шведских военнослужащих. Это был приказ приготовиться к переброске на север. Речь идёт о так называемой необъявленной проверке боеготовности, уникальной по нескольким параметрам: мобилизация была не в Швеции, всем военнослужащим предстояло отправиться в Финляндию и совместно с 1300 финскими солдатами поступить под финское военное руководство.

МИКАЭЛЬ КЛАЭССОН, командир шведской опергруппы: Отдача приказа частям не была известна никому из военнослужащих заранее. Им пришлось без подготовки отправиться в путь.

Сегодня переброска войск превратилась в необъявленные учения по совместной защите Финляндии от нападения именно здесь, в двух часах езды от границы с Россией. Никто не хочет говорить напрямую, что учения нацелены на отражение нападения со стороны России, но здесь отрабатывают уроки спецоперации России на Украине.

ПАСИ ВАЛИМЭКИ, командир сухопутных войск Финляндии: Мы вернулись к старой школе. Девять месяцев назад считалось, что войны будущего будут вестись в киберпространстве, что это будут гибридные войны с «хирургической» точностью. Последние несколько месяцев показали, что идёт возвращение к механической и старой школе в той мере, в какой армии имеют значение.

Дата выхода в эфир 29 августа 2022 года.