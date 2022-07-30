Эксперты NRK: Москва пытается запугать норвежские власти и сорвать совместные учения с союзниками из НАТО

Норвежская общественная телерадиокомпания NRK считает, что в последние годы Россия «зачастила с объявлениями об учениях и стрельбах у берегов Норвегии». И хотя учения проходят в международных водах на расстоянии свыше 12 морских миль от берега, где Россия вольна вести стрельбы, эксперты уверены: Москва таким образом хочет запугать норвежские власти и сорвать совместные учения с союзниками из НАТО.

В последние годы Россия «зачастила с объявлениями об учениях и стрельбах у берегов Норвегии», сообщает NRK. Эксперты считают, что это делается для того, чтобы запугать норвежские власти и сорвать совместные учения с союзниками Осло.

Большинство военно-морских и воздушных учений в акваториях Баренцева моря близ Кольского полуострова приходятся на русских ещё со времён холодной войны. Но главный научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Кристиан Отланн отмечает, что в последние годы стрельбы проводятся и южнее, вдоль норвежского побережья. Он считает, что это делается, с тем чтобы сорвать учения НАТО.

«Они хотят дать понять, что Россия недовольна действиями НАТО на Севере — особенно в районах, близких к их основным базам на Кольском полуострове», — рассказал эксперт.

Он отметил, чтобы обезопасить районы, куда могут попасть ракеты во время стрельб, устанавливается большая зона безопасности. Поэтому частые учения в норвежской экономической и международной зоне создают серьёзные неудобства для рыболовного флота. Иногда рыбакам даже приходится сворачивать снасти в кратчайшие сроки.

«Когда Россия надолго закрывает воздушное пространство и крупные акватории, рыбакам приходится их обходить. А это приводит к крупным дополнительным расходам», — объясняет Кристиан Отланн.

Представитель по связям с общественностью рыболовецкой ассоциации Одд Кристиан Дале считает, что в последние годы эта проблема обострилась — особенно в Баренцевом море. Крупные акватории закрываются в срочном порядке — и рыбакам это неудобно. Они бы предпочли, чтобы их уведомляли заранее.

«В таком случае им приходится уходить в другие места, а если рыба в это время держится совсем не там, то это весьма затруднительно, — объясняет Дале. — Это создает серьёзные проблемы для норвежского рыболовного флота. Причём как с практической точки зрения, потому что рыбакам нужно вовремя покинуть означенные районы, так и с экономической, потому что они лишаются вылова прямо во время путины».

«Когда шкипер получает сообщение о закрытии зоны, её надо покинуть чем быстрее, тем лучше. Потому что оставаться в этом районе опасно», — объясняет он.

Поскольку учения проходят в международных водах на расстоянии свыше 12 морских миль от берега, Россия в своём праве и вольна вести стрельбы.

«Но это прискорбно, потому что увеличивается риск инцидентов и опасных эпизодов. С другой стороны, с некоторых пор русские именно так и работают. Можно сказать, что на Севере это новая норма», — отмечает Кристиан Отланн.

Он подчёркивает, что ВМС Норвегии проводят стрельбы и учения в своих территориальных водах или вблизи них — причём как правило в норвежской экономической зоне, у западного или северного побережья.

«Для нас совершенно немыслимо проводить стрельбы, например, у берегов Кольского полуострова», — добавляет эксперт.

Отланн считает, что «поддаваться на российское запугивание нельзя». Поэтому надо продолжать учения, в том числе с союзниками.

Журналисты NRK связались с российским посольством России, но в интервью им отказали. Однако в электронном письме посольство отметило следующее: «Российские силы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны. Всё, что делается в Арктике, как и в любом регионе России, направлено сугубо на это».

Далее посольство подчеркнуло: «Россия никому не угрожает, а обеспечивает себя необходимыми оборонительными возможностями с учётом сложившейся у наших границ военно-политической обстановки. Что касается заявлений, что Россия наращивает военную активность на Севере, то российская сторона не раз заявляла, что не видит в Арктике ни проблем, требующих военного решения, ни тем, требующих внимания НАТО, — однако, к сожалению, эти идеи звучат регулярно».