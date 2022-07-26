NRK: ради привлечения клиентов иностранные проститутки в Норвегии выдают себя за украинок
Продажа сексуальных услуг в Норвегии не наказуема, и многие женщины приезжают сюда работать проститутками. Однако, как сообщает NRK, полиция выявила среди иностранок новую тенденцию: многие стали писать в своих объявлениях, что они с Украины.
«Женщины обычно не раскрывают свою национальность. Но сейчас это меняется», — говорит глава отдела по расследованию торговли людьми при Юго-восточном полицейском округе Синдре Клеппе.
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