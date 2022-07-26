NRK: ради привлечения клиентов иностранные проститутки в Норвегии выдают себя за украинок

Иностранные проститутки в Норвегии придумали новую схему привлечения клиентов: всё чаще они стали писать в своих объявлениях, что они с Украины. Как передаёт NRK, эксперты говорят, что жрицы любви идут на такой шаг ради дополнительного заработка, поскольку мужчинам может казаться, что он проявляет заботу и берёт человека под опеку.

Продажа сексуальных услуг в Норвегии не наказуема, и многие женщины приезжают сюда работать проститутками. Однако, как сообщает NRK, полиция выявила среди иностранок новую тенденцию: многие стали писать в своих объявлениях, что они с Украины.

«Женщины обычно не раскрывают свою национальность. Но сейчас это меняется», — говорит глава отдела по расследованию торговли людьми при Юго-восточном полицейском округе Синдре Клеппе.

Полиция надеется, что норвежские мужчины не начали выискивать именно украинских проституток из-за конфликта.

«Это было бы верхом цинизма, но вообще-то нас больше ничего не удивляет», – говорит Лена Рейф, начальник отдела расследований Юго-восточного полицейского округа.

Синдре Клеппе часто общается с проститутками, расследуя дела о торговле людьми. Выяснилось, что у многих его собеседниц нет украинских паспортов, хотя в интернете они рекламируют себя как украинки. Женщины признались полиции, что так у них будет больше клиентов.

Сексолог Ливе Мелум считает, что проститутки начали выдавать себя за украинок из-за конфликта. Мелум прежде руководила проектом в информационном центре Reform. Там она переговорила примерно с 500 мужчинами, пользовавшимися услугами проституток.

«Покупка секса считается делом постыдным. Так что если мужчина обращается за интимными услугами к украинке, это служит своего рода самооправданием и поможет избавиться от неприятных ощущений», — говорит эксперт.

Она отмечает, что таким образом мужчине может казаться, что он проявляет заботу и берёт человека под опеку.

«Они, наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и много чего пережили. Кроме того, не исключено, что в них просыпается ген заботы», — добавляет Мелум.