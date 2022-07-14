Sky: «оскорбительно и неуместно» — в Британии запретили рекламировать украинок

В Соединённом Королевстве попали под запрет интернет-объявления, предлагавшие познакомиться с «одинокими» украинками. По мнению надзорных органов, эти рекламные сообщения «связывали уязвимость женщин с их сексуальной привлекательностью и нанесли серьёзный ущерб», передаёт Sky News.

В Великобритании отменили рекламу, предлагавшую познакомиться с «одинокими» украинскими женщинами. Местные власти сочли эти объявления «оскорбительными», передаёт Sky News.

Сайт знакомств SofiaDate распространял три подобных сообщения на фоне правительственной программы, призывающей британцев разместить у себя украинских беженцев. Комитет рекламных стандартов (ASA) постановил, что эти объявления «связывали уязвимость женщин с их сексуальной привлекательностью и нанесли серьёзный ущерб».

Одно из них, впервые появившееся на сайте газеты Dorset Echo, демонстрировало стоящую на балконе женщину. «Познакомьтесь с тысячами одиноких украинок. Забудьте об одиночестве. Позвольте себе быть счастливым», — гласил сопровождавший изображение текст, который содержал грамматическую ошибку в слове Ukrainian, отмечает телеканал.

ASA получил три жалобы на эти «неуместные в свете конфликта на Украине» объявления. Агентство поддержало недовольных и заявило, что изображения женщин, показанные в рекламе, явно «создавались, чтобы возбудить читателей, поскольку модели были одеты в облегающую одежду с глубоким вырезом».

Сайты, размещавшие скандальные сообщения, настаивали, что реклама не имела никакого отношения к конфликту, была «беспристрастной» и не вызывала антипатии к украинкам или украинскому народу в целом. Вместе с тем они признали, что эти объявления шли против их политики отказа от рекламы проституции и торговли людьми, поэтому были удалены, отмечает Sky News.