Independent: британцы теряют интерес к проблеме украинских беженцев

Жители Соединённого Королевства начинают испытывать меньшее сострадание к вынужденным мигрантам с Украины. Согласно новому опросу, с марта количество британцев, которые хотели принимать «как минимум» десятки тысяч беженцев, сократилось с 42 до 29%, сообщает The Independent.

Общественная поддержка украинских беженцев в Великобритании уже начинает ослабевать. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведённый компанией YouGov, сообщает The Independent.

Согласно исследованию, ещё в марте 75% британцев поддерживали переселение украинцев в Соединённое Королевство, а 42% считали, что их количество должно исчисляться «как минимум» десятками тысяч. Но теперь эти показатели пошли вниз: за переселение выступил 71%, а за принятие десятков тысяч беженцев — уже 29%, отмечает издание.

В Великобритании не существует схемы переселения украинских беженцев. Вместо этого правительство предлагает визы на три года людям, у которых есть родственники в стране или которые получают деньги от спонсоров, поясняет The Independent.

К настоящему моменту на участие в программе подали свыше 175 тыс. заявок, 148,3 тыс. из которых были удовлетворены. Кроме того, в Соединённое Королевство прибыла 91 тыс. обладателей украинских виз, утверждается в статье.

Хотя поддержка украинцев уменьшилась, они всё равно вызывают среди британцев больше сочувствия, чем другие беженцы. Жители Туманного Альбиона проявляют «меньшую щедрость» и «чувствуют больший моральный конфликт» в отношении выходцев из Афганистана, Сирии и Сомали, обращают внимание авторы исследования.

Более того, согласно данным YouGov, наиболее непреклонную позицию в миграционном вопросе занимают сторонники Консервативной партии. Почти три четверти из них одобряют приезд украинцев, но сирийцев — только 37%, афганцев — менее 33% и сомалийцев — 20%.

Сторонники тори также чаще рассматривают афганских, сирийских и сомалийских беженцев как «угрозу», при этом в отношении украинцев такого мнения придерживались только 5%. Вдобавок среди консерваторов гораздо меньше тех, кто считает, что Великобритания имеет «моральное обязательство» предоставлять убежище.

В благотворительной организации Reset Communities and Refugees изданию сообщили, что многие британцы по-прежнему предлагают разместить украинцев в своих домах. Вместе с тем исполнительный директор Кейт Браун добавила: «Мы знаем, что уровень интереса меняется в зависимости от новостей и давления, вызванного ростом повседневных расходов, и что чувство сострадания может со временем притупиться».

«Неправильных беженцев не существует», — уверен глава Refugee Action Тим Ноар Хилтон. По его мнению, британская общественность испытывает огромное сочувствие к тем, кто ищет безопасности. Но правительство стремится разжечь разногласия, натравливая группы мигрантов друг против друга и разрабатывая индивидуальные схемы переселения для одних и «безобразный план депортации» в Руанду для других. «Нам нужна система защиты беженцев, основанная на сострадании ко всем, кто в ней нуждается», — подчеркнул он.