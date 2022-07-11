Independent: британцы теряют интерес к проблеме украинских беженцев
Общественная поддержка украинских беженцев в Великобритании уже начинает ослабевать. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведённый компанией YouGov, сообщает The Independent.
Общественная поддержка украинских беженцев в Великобритании уже начинает ослабевать. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведённый компанией YouGov, сообщает The Independent.
Росавиация сообщила о продлении до 18 июля режима ограничений на полёты в 11 аэропортов южной и центральной частей России.
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк пожелал удачи Ивану Ордецу, который перешёл в «Бохум».
Советник главы Крыма Олег Крючков назвал предрешённым воссоединение Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщило РИА Новости.
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, сможет ли выступать в парном катании.
Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что жители США не купились на заявления американского президента Джо Байдена о росте цен на топливо в стране из-за президента России Владимира Путина.
Журналист TSN Крэйг Баттон считает, что «Питтсбург Пингвинз» должен продлить контракт с нападающим Евгением Малкиным.
Поставки газа по «Северному потоку» приостановились с 07:00 мск 11 июля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные оператора трубопровода — компании Nord Stream AG.
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в Донецкой Народной Республике.
Российский теннисист Даниил Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP.
Российское правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) с целью замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Кабмин выделит 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование создания и внедрения таких решений.
Полузащитник Кристиан Эриксен в скором времени пройдёт углублённый медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед».
Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян спрогнозировал рост инфляции в мире в случае введения ограничения цен на российскую нефть, которое обсуждают западные страны.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Челси».
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдёт в отставку, сообщает портал Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду специально не объявлял о своём решении покинуть клуб, чтобы получить ежегодную премию.
Разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt.
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Арсенале».
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о влиянии фамилии на его карьеру.
Температура воздуха в столице днём 11 июля составит до +33 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Один из нападающих каталонской «Барселоны» был арестован во время отпуска на Ибице.
Новосибирский областной суд признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска об аресте по обвинению в госизмене учёного Дмитрия Колкера, который скончался спустя два дня.
Бывший тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык отреагировал на информацию об участии подопечного в договорных матчах.
Греческий евродепутат Костас Пападакис в своём обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю назвал недопустимым и провокационным запрет деятельности Коммунистической партии Украины, вынесенный украинским судом. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил написавшему пост о ненужных региону бюджетных туристах министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову строгий выговор.
Бразильский болельщик Томер Савойя посетил матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и «Спартака».
«Пари Сен-Жермен» выставил 11 игроков на трансферы, среди них бразилец Неймар.
Группа депутатов и сенаторов предложила внести изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых пенсиях». Копия законопроекта о внесении изменений есть в распоряжении RT. Его вносят в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Ирина Кожанова.
Позиция ЕС по вопросу Украины пока не преобладает среди стран G20, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Один человек погиб в результате столкновения гидроцикла с тюбингом на реке Иртыш в Омске, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Украинской хакерской группе «Берегини» удалось наладить каналы поступления информации об оперативной ситуации на фронте, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.
Украинская армия получила задачу отвоевать юг страны, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться спустя полгода, заявил эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что, вводя против России санкции, Германия пилит сук, на котором сидит.
За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 71 природный пожар на площади 3424 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» заполучили секретные оперативные документы о действиях ВСУ, заявил участник RaHDlt.
В понедельник, 11 июля, в Москве ожидается жаркая погода, во вторник начнётся похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс. убитыми, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что Украина использует заградотряды в ходе боёв в Северске.
Британский парламентарий Рехман Чишти выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Поставки российского газа по «Северному потоку» утром 11 июля будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
Водитель автомобиля Nissan в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, два инспектора пострадали.
Украинские военные обстреляли село Новобахмутовка из РСЗО БМ-21 «Град», заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о травме, из-за которой не мог играть в футбол три с половиной года.
Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Смоленскую, Тверскую, Курскую, Брянскую области, Карелию, Краснодарский край и другие регионы в ближайшие дни ожидают ливни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном отказе чемпиона мира Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим за шахматную корону.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проходила трансферная кампания клуба в межсезонье.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил о срабатывании системы ПВО над Луганском.
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).