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ERR: латвийская столица перестала размещать украинских беженцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Рижское самоуправление перестало принимать новых украинских беженцев, поскольку физически не хватает мест для их расселения. Как сообщает ERR, в последние дни в Центр поддержки беженцев с просьбой помочь с жильём обратилось свыше 200 человек, но всем им было предложено отправиться в другие муниципалитеты.
ERR: латвийская столица перестала размещать украинских беженцев
AP

Рижское самоуправление больше не принимает новых украинских беженцев, так как мест для расселения не хватает физически. Как передаёт ERR, в последние дни в Центр поддержки беженцев с просьбой помочь с жильём обратилось свыше 200 человек, но всем им было предложено отправиться в другие муниципалитеты.

С 1 по 6 июля в Центре поддержки помочь найти квартиру просили более 200 человек, а заявки о готовности принять людей подало всего четверо владельцев квартир, поэтому украинцам ищут жилье за пределами столицы.

На этой неделе временное жилье в рижских отелях должны покинуть ещё 240 украинцев. У них заканчивается срок, в течение которого закон гарантирует им господдержку в поиске крова над головой. 
 
Как отмечает портал, Рижская дума повторно попросила откликнуться тех квартировладельцев, которые готовы приютить беженцев, взамен получив возмещение от государства, но отклик оказался небольшим.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ERR Эстония Европа
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