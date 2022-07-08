ERR: латвийская столица перестала размещать украинских беженцев

19:26
Росстат сообщил о продовольственной дефляции в 1,1% в России в июне
Снижение цен на продовольственные товары (дефляция) на 1,1% зафиксировано в России в июне. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
19:24
В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили землю с начала года
В Московской области более тысячи многодетных семей получили землю с начала 2022 года.
19:24
Арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 16 — 17 июля
Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16 — 17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021 — 2023 годах.
19:22
В Татарстане завели дело по факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок
В Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла трёхлетняя девочка.
19:21
Власти Симферополя привели данные по численности населения города
Мэр Симферополя Михаил Афанасьев привёл данные по численности населения города.
19:13
Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом»
Стало известно, когда бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс прибудет в расположение столичной команды.
19:11
Путин наградил орденами Мужества сотрудников RT Владимира Баталина и Виктора Мирошникова
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников RT Владимира Баталина и Виктора Мирошникова.
19:08
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России до 15,9% в июне
Инфляция в России в июне замедлилась в годовом выражении до 15,9% по сравнению с данными мая (17,1%). Об этом сообщил Росстат.
19:00
Минтранс: объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится
Объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
18:55
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск возросло до десяти. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
18:50
Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метро
Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метрополитена.
18:50
В Минпромторге заявили, что верфи России имеют заказы на 5,5 трлн рублей до 2035 года
Верфи России получили заказы на более чем 1000 судов до 2035 года с общим объёмом инвестиций в 5,5 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
18:49
Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской
Финалистка Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года Елена Рыбакина высказалась о смене спортивного гражданства с российского на казахстанское.
18:46
Глава Нацбанка Польши заявил о возможности технической рецессии
Председатель правления Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил о возможности технической рецессии в стране.
18:45
Украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ.
18:36
В Тюменской области рассказали о выплатах для пар, отметивших золотой юбилей
В Тюменской области более 3,2 тыс. семейных пар обратились за выплатой к юбилею семейной жизни. Им выплачено более 58 млн рублей.
18:35
Дацик нокаутировал Силву на турнире Hardcore Boxing
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик победил Антониу Силву из Бразилии в боксёрском поединке.
18:28
Мэр Горловки сообщил о четырёх пострадавших в результате обстрела
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о четырёх пострадавших в результате обстрела города со стороны украинских войск.
18:26
Экс-глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьер-министра
Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра и нового лидера Консервативной партии.
18:20
Военное положение ввели на освобождённых территориях Харьковской области
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) ввёл военное положение на освобождённых от украинских войск территориях Харьковской области.
18:15
Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем
В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.
18:14
«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала анонс о матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
18:07
ЕК и Литва заверили, что вопрос с транзитом в Калининград будет решён в ближайшее время
Еврокомиссия и Литва заверили, что ситуация с транзитом грузов в Калининградскую область будет решена в ближайшее время. Об этом сообщили в МИД России.
18:06
Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход на мировой рынок сельхозпродукции России
Китай призывает мировое сообщество создать необходимые условия для доступа на международный рынок сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
18:03
Легойда: санкции Канады против патриарха Кирилла пусты и бессмысленны
Председатель Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал пустыми и бессмысленными санкции Канады в отношении патриарха Кирилла.
18:02
МИД пригрозил жёстким ответом в случае продолжения проблемы с транзитом в Калининград
Министерство иностранных дел России пригрозило Литве и Евросоюзу жёсткими ответными мерами в случае, если проблема с транзитом в Калининградскую область в ближайшие дни не будет разрешена.
18:00
Радченко заявил, что для Москалёва судейство Суперкубка — отличный шанс проявить себя
Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что без системы VAR в матче за Суперкубок России всё решит судейское искусство главного арбитра встречи Владимира Москалёва.
17:56
В Тюмени проводят проверку по факту падения двухлетнего ребёнка из окна
В Тюменской области проводят доследственную проверку по факту падения ребёнка из окна третьего этажа.
17:55
Агент Прохоров: в матче за Суперкубок жду самоотдачи и зрелищной игры от обеих команд
Футбольный агент Артём Прохоров ждёт интересной и зрелищной игры от «Спартака» и «Зенита» в матче за Суперкубок России.
17:52
Американский журналист назвал Овечкина трусом за отказ обсуждать тему Федотова
Американский спортивный журналист Кайл Пэган отреагировал на отказ капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина комментировать ситуацию с вратарём сборной России Иваном Федотовым.
17:49
Дерматовенеролог Прокофьев дал советы по выбору SPF-средства
Врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев дал советы по выбору SPF-средства.
17:49
В колледжи Подмосковья направлено более 18 тысяч заявлений на поступление
В колледжи Московской области направлено более 18 тыс. заявлений на поступление.
17:49
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с контрольными работами в школах
Большинство российских школ сократили число контрольных и проверочных работ, о чём свидетельствуют результаты мониторинга, проведённого Рособрнадзором.
17:48
«РБ Спорт»: Чернов перейдёт из «Краснодара» в «Ростов» на правах аренды
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов перейдёт в «Ростов» на правах аренды.
17:47
В районе станции метро «Пролетарская» в Москве произошла массовая драка
В районе станции метро «Пролетарская» в Москве произошла массовая драка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
17:45
Глава Uniper выразил надежду на возобновление прежнего уровня поставок газа «Газпромом»
Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах выразил надежду на скорейшее возобновление прежнего уровня поставок газа со стороны российского «Газпрома».
17:40
Бояринцев считает, что трибуны нормально встретят Бакаева в матче за Суперкубок
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что болельщики красно-белых нормально встретят полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России.
17:39
Кобылкин высказался о перспективах строительства Северного широтного хода
Председатель комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин высказался о перспективах строительства Северного широтного хода в ЯНАО.
17:38
Коммерческий директор Исаев высказался о популярности автотуризма
Коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев высказался о популярности автотуризма.
17:38
Россияне оценили свой уровень финансовой грамотности
Из исследования, проведённого платформой «Финуслуги» (проект Московской биржи), следует, что 62% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний.
17:38
В Объединении автопассажирских перевозчиков рассказали о направлениях для автобусного туризма
Директор НКО «Объединение автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова рассказала о направлениях для автобусного туризма.
17:37
В Подмосковье сообщили о выполнении плана по севу яровых в этом году
Минсельхозпрод Московской области сообщил, что аграрии выполнили план по севу яровых культур в регионе.
17:37
В Татарстане предупредили о грозе и усилении ветра до 22 м/с в субботу
В субботу, 9 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды.
17:37
В Подмосковье ликвидировали почти 150 несанкционированных свалок
В Московской области на землях поселений было выявлено 205 несанкционированных свалок, сообщили в Главном управлении содержания территорий региона.
17:36
В Подмосковье более 750 врачей получили земельные участки за год
В Московской области более 750 врачей получили земельные участки с июля 2021 года.
17:36
В Татарстане в 2021 году поженились почти 25 тысяч пар
В Татарстане в 2021 году брак заключили почти 25 тыс. пар.
17:36
В Союзе пенсионеров прокомментировали закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
17:36
Кировская выпускница рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов
Выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов.
17:35
Канада ввела санкции в отношении экс-главы «Яндекса» и телеведущей Андреевой
Канада внесла в санкционный список бывшего главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна и телеведущую Екатерину Андрееву,
17:35
Из Башкирии в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи
Из Башкирии в Донбасс отправили 44 тонны стройматериалов для капитального ремонта школы и одну тонну бутилированной воды.