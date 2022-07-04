Глава ХДС предупредил о конфликтах внутри ЕС, если Россия прикроет газовый кран
Лидер ХДС Фридрих Мерц предостерегает от борьбы за распределение газа в Европе, пишет немецкая газета Die Welt. «Важно, чтобы после объявления федеральным министром Хабеком второго уровня тревоги последовал конкретный план по газу, согласованный в рамках ЕС», — заявил Мерц. По его словам, имея такой план, Европа должна быть готова ко всем сценариям.
«Внутри ЕС, вероятно, возникнут значительные конфликты в связи с распределением — как в 2015 и 2016 годах в связи с кризисом беженцев», — предполагает Мерц. Как напоминает издание, более миллиона человек бежали от гражданской войны в Сирии. ЕС не был готов к кризисной ситуации, которая усугубилась решениями бывшего канцлера Ангелы Меркель, принятыми без консультаций с европейскими партнёрами, утверждает Die Welt.
Что касается газового кризиса, Фридрих Мерц предупреждает, что в случае кризиса в Европе может возникнуть неравномерное распределение, поскольку не существует механизма, который бы грамотно распределял необходимые объёмы газа между всеми странами ЕС.
В то же время, однако, Мерц предостерегает и от разговоров о прекращении поставок российского газа. «Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — подчеркнул он. Ежегодные ремонтные работы на балтийском газопроводе «Северный поток» начинаются 11 июля и обычно длятся десять дней. В это время газ по «Северному потоку — 1» не поступает. Большую озабоченность вызывает также вероятность, что Россия может не открыть газовый кран после ремонта, пишет немецкая газета.
Мерц призвал как можно шире посмотреть на ситуацию с будущим энергоснабжением. «Нам нужен взгляд на вещи со всех сторон — вплоть до продолжения работы оставшихся трёх атомных электростанций, которые, в конце концов, надёжно снабжают электроэнергией десять миллионов домохозяйств в Германии», — призвал политик.
Между тем, Федеральное сетевое агентство даёт мрачный прогноз на зиму: с нынешними запасами газа Германия далеко не уедет. «Если у нас закончится российский газ и наступит средне-тёплая зима, то тех объёмов, которые хранятся на данный момент — включая наши обязательства по передаче газа в другие европейские страны, — хватит, возможно, на один-два месяца», — заявил президент регулирующего органа Клаус Мюллер в интервью газетам медиагруппы Funke. Однако такие цифры опираются на множество неопределённых моментов, отмечает издание. Сейчас газовые хранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%.
В последние годы Германия упустила возможность подготовиться к чрезвычайной ситуации: даже после 2014 года она продолжала продавать газовые хранилища российскому концерну «Газпром», утверждает Die Welt. Только после начала спецоперации России на Украине правительство Германии попыталось увеличить объёмы хранящегося в стране газа. Однако с тех пор Россия начала сокращать поставки в Германию.
Канцлер Олаф Шольц в воскресенье заявил, что хочет предотвратить неизбежный взрыв цен с помощью мер государственной поддержки, напоминает немецкая газета Die Welt. Когда журналисты спросили его, следует ли помогать поставщикам газа или скорее потребителям, Шольц ответил: «Я считаю, что важно проявить активность в обеих областях». Он также добавил, что это уже происходит: государственные кредиты коммунальным предприятиям способствуют тому, что «цены ещё не взлетели до небес».
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