Глава ХДС предупредил о конфликтах внутри ЕС, если Россия прикроет газовый кран

При дефиците газа внутри Евросоюза могут возникнуть значительные конфликты в связи с необходимостью его распределения — как было в 2015 и 2016 годах с кризисом беженцев, предостерегает лидер ХДС Фридрих Мерц. По его словам, на случай кризисной ситуации необходимо разработать конкретный план, согласованный на уровне ЕС. Для этого Мерц предлагает учесть все возможные меры, вплоть до продолжения работы трёх АЭС в Германии, сообщает немецкая газета Die Welt.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предостерегает от борьбы за распределение газа в Европе, пишет немецкая газета Die Welt. «Важно, чтобы после объявления федеральным министром Хабеком второго уровня тревоги последовал конкретный план по газу, согласованный в рамках ЕС», — заявил Мерц. По его словам, имея такой план, Европа должна быть готова ко всем сценариям.

«Внутри ЕС, вероятно, возникнут значительные конфликты в связи с распределением — как в 2015 и 2016 годах в связи с кризисом беженцев», — предполагает Мерц. Как напоминает издание, более миллиона человек бежали от гражданской войны в Сирии. ЕС не был готов к кризисной ситуации, которая усугубилась решениями бывшего канцлера Ангелы Меркель, принятыми без консультаций с европейскими партнёрами, утверждает Die Welt.

Что касается газового кризиса, Фридрих Мерц предупреждает, что в случае кризиса в Европе может возникнуть неравномерное распределение, поскольку не существует механизма, который бы грамотно распределял необходимые объёмы газа между всеми странами ЕС.

В то же время, однако, Мерц предостерегает и от разговоров о прекращении поставок российского газа. «Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — подчеркнул он. Ежегодные ремонтные работы на балтийском газопроводе «Северный поток» начинаются 11 июля и обычно длятся десять дней. В это время газ по «Северному потоку — 1» не поступает. Большую озабоченность вызывает также вероятность, что Россия может не открыть газовый кран после ремонта, пишет немецкая газета.

Мерц призвал как можно шире посмотреть на ситуацию с будущим энергоснабжением. «Нам нужен взгляд на вещи со всех сторон — вплоть до продолжения работы оставшихся трёх атомных электростанций, которые, в конце концов, надёжно снабжают электроэнергией десять миллионов домохозяйств в Германии», — призвал политик.

Между тем, Федеральное сетевое агентство даёт мрачный прогноз на зиму: с нынешними запасами газа Германия далеко не уедет. «Если у нас закончится российский газ и наступит средне-тёплая зима, то тех объёмов, которые хранятся на данный момент — включая наши обязательства по передаче газа в другие европейские страны, — хватит, возможно, на один-два месяца», — заявил президент регулирующего органа Клаус Мюллер в интервью газетам медиагруппы Funke. Однако такие цифры опираются на множество неопределённых моментов, отмечает издание. Сейчас газовые хранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%.

В последние годы Германия упустила возможность подготовиться к чрезвычайной ситуации: даже после 2014 года она продолжала продавать газовые хранилища российскому концерну «Газпром», утверждает Die Welt. Только после начала спецоперации России на Украине правительство Германии попыталось увеличить объёмы хранящегося в стране газа. Однако с тех пор Россия начала сокращать поставки в Германию.

Канцлер Олаф Шольц в воскресенье заявил, что хочет предотвратить неизбежный взрыв цен с помощью мер государственной поддержки, напоминает немецкая газета Die Welt. Когда журналисты спросили его, следует ли помогать поставщикам газа или скорее потребителям, Шольц ответил: «Я считаю, что важно проявить активность в обеих областях». Он также добавил, что это уже происходит: государственные кредиты коммунальным предприятиям способствуют тому, что «цены ещё не взлетели до небес».