Sky News: британские военные провели совместные учения с финской армией

Военнослужащие британских войск вместе с финскими коллегами приняли участие в совместных учениях под названием «Бдительный лис», сообщает Sky. По данным канала, в манёврах были задействованы около 150 британских военных, часть из которых были переброшены из Эстонии.

Британские военные на фоне приближения Финляндии к вступлению в НАТО вместе с финскими коллегами приняли участие в совместных учениях, передаёт Sky со ссылкой на минобороны Великобритании.

По информации канала, в манёврах, которые носили название «Бдительный лис» (Vigilant Fox) и отличались условиями, приближенными к боевым, поучаствовали около 150 военнослужащих сухопутных и военно-воздушных сил Соединённого Королевства; часть из них были переброшены в Финляндию из Эстонии. В учениях были также задействованы и американские военные, пишет сайт Sky.

Информация о том, что ВВС Великобритании отправили в Финляндию и соседнюю Швецию для участия в учениях четыре многоцелевых истребителя Typhoon и два истребителя-бомбардировщика F-35B, появилась несколько недель назад, отмечает корреспондент Sky.

Как напоминает журналист, в мае Хельсинки подписали с Лондоном декларацию о взаимных гарантиях безопасности. Кроме того, Финляндия входит в Объединенные экспедиционные силы Великобритании — созданную Лондоном оборонную коалицию десяти североевропейских государств.





«Наши солдаты, моряки и лётчики в последние несколько месяцев получили в Великобритании тёплый приём, — прокомментировал манёвры военный атташе британского посольства в Хельсинки Стивен Бойл. — Учения «Бдительный лис» стали последним примером целой серии мероприятий, продолжающейся во всех областях. И пока Финляндия будет двигаться к полноправном членству в НАТО, мы будем продолжать изыскивать такие возможности проявить солидарность с этой страной, чему-то научиться друг у друга и укрепить наше умение друг с другом взаимодействовать».

Ранее в этом месяце НАТО подписало протокол Финляндии о вступлении в альянс, инициировав процесс его ратификации, говорится в материале Sky. Своё намерение присоединиться к НАТО Финляндия подтвердила совместно с Швецией после начала спецоперации России на Украине, подчёркивается в статье.