«Балтийское море станет озером НАТО» — Le Figaro о перспективах альянса после вступления Финляндии и Швеции

«Российская угроза» заставляет всё новые страны присоединяться к НАТО, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, вероятное вступление в блок Финляндии и Швеции укрепит коллективную оборону, превратив Балтийское море во внутреннее озеро НАТО и изолировав российские порты в регионе. Кроме того, альянс получит возможность проводить учения и размещать военные средства гораздо ближе к российской границе, чем раньше.

Через два года после присоединения Северной Македонии к НАТО заявку на вступление в альянс решила подать Финляндия, положив конец более чем полувековому нейтралитету, а вместе с ней и Швеция, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, для маленькой бывшей югославской республики, как и для скандинавских государств, причина вступления одна — защита от российской угрозы.

Как напоминает газета, расширение НАТО является одним из наиболее острых вопросов в отношениях между Россией и Западом. С 1949 года число членов альянса увеличилось с 12 до 30, благодаря политике «открытых дверей», а предположение о том, что Украина — партнёр НАТО с 1997 года — когда-нибудь тоже вступит в блок, послужило поводом для введения российских войск в страну.

Ситуация парадоксальна: Украина, где Россия ведёт военные действия, останется вне альянса, в то время как Финляндия и Швеция, которым, похоже, в краткосрочной перспективе Россия не угрожает, готовятся присоединиться к клубу, замечает автор статьи. Финляндия и Швеция должны быть приняты в качестве кандидатов на заседании совета альянса, а затем их кандидатуры будут рассмотрены на предмет соответствия стандартам верховенства права и военным стандартам НАТО. Как подчёркивает издание, для Финляндии этот процесс может быть гораздо более быстрым, чем для Боснии и Герцеговины, которая была включена в «план действий по присоединению» в 2010 году.

«Финляндия и НАТО совместимы в военном отношении», — уверяет научный сотрудник Института стратегических исследований Французского военного института Амели Зима. На её взгляд, Хельсинки, как и Стокгольм, могут способствовать коллективной безопасности, однако окончательное решение будет приниматься государствами-членами на основе общего анализа преимуществ и недостатков расширения. Даже громкие публичные заявления, к примеру, со стороны Турции, не препятствуют заключению соглашения за закрытыми дверями, отмечается в статье.

По словам газеты, с присоединением Финляндии протяжённость общей границы между Россией и НАТО увеличится более чем на тысячу километров. В настоящее время она ограничивалась главным образом странами Балтии, при этом Белоруссия и Украина играли роль буферных государств. С потенциальным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции альянс ещё больше укрепит своё присутствие на севере.

Учитывая открытие северного морского пути через Арктику, ставки довольно высоки. Теперь альянс будет иметь возможность проводить учения и размещать военные средства гораздо ближе к России, поясняет газета. Наконец, присоединение двух скандинавских стран завершит превращение Балтийского моря во внутреннее «озеро НАТО», подчеркнув изоляцию портов Санкт-Петербурга и Калининграда.

Парадокс военной спецоперации на Украине заключается в том, что Владимир Путин получает именно то, против чего боролся: расширение и укрепление НАТО возле своих границ, замечает автор статьи. Российская «агрессия» против Украины, начавшаяся в 2014 году с присоединения Крыма, ознаменовала разрыв отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия — НАТО, который должен обозначить условия сосуществования двух блоков, теперь кажется недействительным, пишет издание. Как напоминает Le Figaro, этот документ предусматривал, в частности, отсутствие постоянных баз НАТО на территории новых стран, однако ввод российских войск на Украину заставил блок задуматься о пересмотре своей позиции. Альянс уже расширил присутствие (хотя официально не на постоянной основе) в странах Балтии, Польше и Румынии.

Чуть более, чем через два года после заявлений Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, в альянсе происходит интеллектуальная революция, отмечает издание. Она завершится в июне этого года принятием новой стратегической концепции на саммите в Мадриде. Последний подобный документ был опубликован в 2010 году, когда Россия стала потенциальным партнёром альянса, напоминает газета.

Новая стратегическая концепция должна учитывать изменение приоритетов НАТО, которое после окончания холодной войны сосредоточилось на международных миссиях по урегулированию кризисов, к примеру, в бывшей Югославии или Афганистане. Теперь приоритетное место должна занять защита территорий. Кроме того, на карту должен быть поставлен вопрос о географическом центре притяжения блока. Как напоминает автор статьи, Соединённые Штаты хотели бы привлечь альянс к своему стратегическому противостоянию с Китаем, однако военные действия в Европе и давление со стороны союзников вынуждают Вашингтон пересмотреть свои планы.