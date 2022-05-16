France info: «не доверяем НАТО» — в Стокгольме прошёл митинг против вступления в альянс

Накануне официального объявления о желании Швеции вступить в НАТО в Стокгольме прошла демонстрация ультралевых, зелёных, пацифистов и других активистов, несогласных с такой позицией, сообщает France info. Участники указывали, что альянс не поддерживает мир, а «действует в интересах США», вмешиваясь в конфликты в различных странах по всему миру.
Вслед за Финляндией Швеция в воскресенье также объявила о своём желании присоединиться к НАТО, однако до выступления премьер-министра Магдалены Андерссон в Стокгольме прошла демонстрация против такого решения, рассказывает France info.
Среди манифестантов — представители крайне левых и зелёные, чьи партии и организаторы выступают против Североатлантического альянса, а также пацифисты и неприсоединившиеся активисты, которых в этой стране немало. С начала украинского конфликта эти движения смогли объединить 28 организаций в единый коллектив, названный «Нет НАТО».
«Вот уже два века мы не вступали в войну, хотя ещё в 1956 году говорили, что русские идут… Мы не доверяем НАТО!» — пожаловался изданию официальный представитель коллектива Ульф Спарбоге. Он указал, что эта организация не обеспечивает мир, а «действует в интересах США». «Мы никогда не видели, чтобы какая-либо страна НАТО переживала военное нападение, однако само НАТО вмешивалось (в конфликты. — ИноТВ) в Югославии, Ливии и других странах», — напоминает активист. По его словам, вопрос о вступлении в этот альянс разделяет людей, и «это нехорошо».
И всё же в странах Северной Европы такой позиции придерживается меньшинство, отмечается в статье. В 1990-е, в конце холодной войны, Швеция и Финляндия отказались от своего нейтралитета: они стали партнёрами НАТО и вошли в состав Евросоюза. После 24 февраля они постепенно всё сильнее сближались с западными блоками, в то время как в общественном мнении наметился резкий подъём пронатовских настроений. В Финляндии три четверти населения высказались за вступление в альянс, тогда как в Швеции такое решение менее очевидно: в настоящее время его поддерживает только половина жителей страны, пишет France info.
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