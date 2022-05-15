Politico: Путин предупредил Финляндию, что вступление в НАТО станет «ошибкой»

Владимир Путин в субботу предупредил финского президента Саули Ниинистё о том, что отказ Финляндии от нейтралитета и вступление в НАТО будет «ошибкой» с её стороны, пишет Politico. По информации издания, Ниинистё в свою очередь объяснил российскому лидеру, что пересмотреть политику в области безопасности Хельсинки решились из-за действий самой Москвы.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в субботу заявил, что отказ Финляндии от нейтрального статуса и присоединение страны к НАТО станет «ошибкой», сообщает Politico.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — цитирует американское издание пресс-релиз Кремля.

Согласно заявлениям администрации президента Финляндии, Ниинистё в свою очередь заявил Путину, что обращённые Москвой к ряду стран в конце 2021 года требования отказаться от вступления в НАТО, а также начатая ей в феврале 2022-го спецоперация на Украине «фундаментальным образом» изменили взгляды Финляндии на собственную безопасность, пишет Politico.

По данным издания, финский президент также предупредил российского лидера о том, что Хельсинки собираются подать заявку на присоединение к альянсу в течение ближайших нескольких дней.

Как напоминает корреспондент Politico, Москва ранее заявляла, что ответит на вступление Финляндии в НАТО мерами «военно-технического характера», не уточняя, какие конкретно шаги она планирует принять. В субботу стало известно, что Россия прекратила поставку электроэнергии финским потребителям, сославшись на проблемы с получением оплаты.