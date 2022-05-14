Le Figaro: Россия прекращает поставки электроэнергии Финляндии

Россия заявила, что прекращает поставлять Финляндии электроэнергию, поскольку она уже больше недели за неё не платит, пишет Le Figaro. Но в Финляндии ответили, что смогут заменить российский импорт на электроэнергию из Швеции и Норвегии.

Россия приостанавливает поставки электроэнергии Финляндии, сообщает Le Figaro. Она объясняет это тем, что Финляндия не платит за электричество с 6 мая. При этом неясно, связано ли это с европейскими санкциями против России.

Происходит эта остановка на фоне обострения отношений между Москвой и Хельсинки после заявления Финляндии, что она намерена вступить в НАТО. Москва к этому шагу относится крайне плохо и уже обещала военно-технический ответ.

В конце февраля финские электросети уже снизили в полтора раза мощность импортируемой из России электроэнергии, чтобы сохранить безопасность электросистем Финляндии в условиях изменения международной ситуации.

И сейчас Хельсинки говорят, что смогут обойтись без электроэнергии, которую прежде они импортировали из России. «Мы к этому готовились, и это будет не сложно», — уверяет Финляндия. Она собирается нарастить импорт электроэнергии из Швеции и Норвегии. По их словам, меньше 10% потребляемой Финляндией электроэнергии шло из России, мощность в последнее время составляла 900 мегаватт, пишет Le Figaro.