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Le Figaro: Россия прекращает поставки электроэнергии Финляндии

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Россия заявила, что прекращает поставлять Финляндии электроэнергию, поскольку она уже больше недели за неё не платит, пишет Le Figaro. Но в Финляндии ответили, что смогут заменить российский импорт на электроэнергию из Швеции и Норвегии.
Le Figaro: Россия прекращает поставки электроэнергии Финляндии
AP

Россия приостанавливает поставки электроэнергии Финляндии, сообщает Le Figaro. Она объясняет это тем, что Финляндия не платит за электричество с 6 мая. При этом неясно, связано ли это с европейскими санкциями против России.

 
Происходит эта остановка на фоне обострения отношений между Москвой и Хельсинки после заявления Финляндии, что она намерена вступить в НАТО. Москва к этому шагу относится крайне плохо и уже обещала военно-технический ответ.
 
В конце февраля финские электросети уже снизили в полтора раза мощность импортируемой из России электроэнергии, чтобы сохранить безопасность электросистем Финляндии в условиях изменения международной ситуации.
 
И сейчас Хельсинки говорят, что смогут обойтись без электроэнергии, которую прежде они импортировали из России. «Мы к этому готовились, и это будет не сложно», — уверяет Финляндия. Она собирается нарастить импорт электроэнергии из Швеции и Норвегии. По их словам, меньше 10% потребляемой Финляндией электроэнергии шло из России, мощность в последнее время составляла 900 мегаватт, пишет Le Figaro.

 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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