Le Figaro: Россия прекращает поставки электроэнергии Финляндии

14:29
Грушко: членство Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза
Если ЕС одобрит членство Украины в Евросоюзе, это будет означать конец объединения, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
14:27
Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ
Российский лидер Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединённых Арабских Эмиратов.
14:25
Дюков высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном уходе главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца со своего поста.
14:23
Сборная России по футболу проведёт следующий сбор в сентябре
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда национальная команда проведёт следующий учебно-тренировочный сбор.
14:17
Грушко: Москва найдёт способ ответить на ужесточение ЕС правил выдачи виз россиянам
В Москве соответствующим образом отреагируют на ужесточение Евросоюзом правил выдачи виз для россиян, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
14:16
РФС направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что будет направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по вопросу отстранения национальной команды от Лиги наций УЕФА.
14:14
Дюков: РФС не рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию футбола
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что вариант с уходом России из УЕФА и переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) не рассматривается.
14:09
Дочерняя компания «Интер РАО» прекратила поставки электроэнергии в Финляндию
Дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy прекратила поставку электроэнергии в Финляндию, заявил в комментарии AFP операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен.
14:04
The Sun: два футболиста «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке
Два игрока «Манчестер Юнайтед» устроили драку на тренировке на базе клуба в Каррингтоне.
14:00
МЧС опровергло фейк о подготовке эвакуации населения приграничных белгородских сёл
ГУ МЧС по Белгородской области опровергло фейк о якобы готовящейся эвакуации населения приграничных белгородских сёл.
13:57
Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за 1:7
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
13:57
Глава МИД ФРГ: страны G7 не признают изменения границ на Украине
Главы МИД стран G7 никогда не признают изменения границ на Украине, заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.
13:54
Британский теннисист призвал выслушать мнение игроков о санкциях ATP в отношении Уимблдона
Британский теннисист Лиам Броуди прокомментировал новость о возможном лишении Уимблдона рейтинговых очков из-за отстранения россиян.
13:48
Страны G7 сообщили о готовности ввести новые санкции против России
Страны G7 сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.
13:46
Плющев: Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона
Заслуженный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что у Александра Овечкина ещё будет возможность выиграть Кубок Стэнли.
13:45
Российские Су-27 провели тренировку по отражению налёта на Калининградскую область
Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили тренировку по перехвату самолётов условного противника, которые по легенде планировали разбомбить стратегические объекты Калининградской области.
13:40
Супругу советского футболиста Льва Яшина Валентину похоронили в Москве
В Москве похоронили жену известного советского футболиста Льва Яшина Валентину.
13:34
Колосков: переход РФС в AFC станет гибелью для российского футбола
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
13:30
Главы МИД стран G7 заявили о намерении поставлять Киеву оружие, пока это «необходимо»
Главы Министерств иностранных дел стран G7 заявили о намерении поставлять Киеву оружие, пока это «будет необходимо».
13:29
Жиго заявил, что останется фанатом «Спартака» навсегда
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о своих переживаниях перед уходом из московской команды.
13:22
Страны G7 признали ухудшение развития глобальной экономики из-за ситуации на Украине
Главы МИД стран G7 по итогам трёхдневной встречи на севере ФРГ пришли к выводу о том, что ситуация на Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики.
13:18
В Британии выявили ещё два случая заражения оспой обезьян
В Великобритании выявили два новых случая заражения людей оспой обезьян. Таким образом, общее число заболевших за последнюю неделю возросло до трёх.
13:15
Волейболистка Монтальво: меня совершенно не задевают слова об обезьяне в мой адрес
Кубинская волейболистка екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айлама Монтальво отреагировала на скандальное высказывание главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал её обезьяной.
13:10
Свищёв высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
13:04
МИД Румынии заявил о возобновлении работы своего посольства в Киеве
Румынское посольство в Киеве возобновило свою работу. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
13:02
В МИД Британии заявили, что Лондон не намерен «сменить режим» в России
Власти Великобритании не планируют «сменить режим» в России через санкции, заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.
13:01
Аршавин: все в «Зените» получали удовольствие от работы с Диком Адвокатом
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своих впечатлениях по работе с бывшим главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Диком Адвокатом.
12:45
Кристиансен подверг критике поведение Степановой
Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен критически высказался о поведении отстранённых от международных соревнований российских спортсменов.
12:42
Советники NASA заявили о трудностях в работе из-за антироссийских санкций
Введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
12:40
Губерниев считает бредом переход России в Азиатскую конфедерацию футбола
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею с переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
12:40
Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Высший федеральный совет Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал нового главу государства.
12:32
Тихонов жёстко ответил Губерниеву, который назвал его маразматиком и агентом ЦРУ
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на критику известного комментатора Дмитрия Губерниева.
12:28
Бубка заступился за Свитолину после резких слов Тарпищева
Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка обратился со словами поддержки к Элине Свитолиной после резкого высказывания президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.
12:27
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не посадит своих космонавтов на американские Starliner
Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner даже при условии, если удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «России 24».
12:26
Фетисов считает, что у Овечкина будет ещё шанс завоевать Кубок Стэнли
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2021/22.
12:16
Бастрыкин поручил провести расследование из-за осквернения советского памятника в Словакии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование из-за осквернения советского памятника в Словакии.
12:16
ВСУ обстреляли здание детсада в Донецке
Здание детского сада в Донецке оказалось под огнём украинской армии, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
12:09
Агент Языджи заявил, что футболист пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы
Футбольный агент Адам Чебеджи рассказал о состоянии своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.
12:04
Рогозин рассказал о перспективе реализации перекрёстных полётов с NASA на МКС
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ситуации с возможными перекрёстными полётами на Международную космическую станцию с NASA.
12:03
Metaratings: «Истанбул» отказался от приобретения Агаларова из-за высокой стоимости игрока
Руководство турецкого клуба элитного дивизиона «Истанбул Башакшехир» приняло решение отказаться от приобретения российского нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
11:51
Степашин поделился воспоминаниями о супруге Льва Яшина Валентине
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какой ему запомнилась Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.
11:50
В Донецке сообщили о повреждении школы при обстреле ВСУ
Украинская армия при обстреле Донецка повредила здание школы № 50, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
11:45
Ракетные войска и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ
Ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.
11:37
Грушко: Запад руководствуется «законом джунглей» в отношениях с Россией в энергосекторе
В отношениях с Россией в энергетической сфере Запад руководствуется «законом джунглей», в связи с чем у Москвы возникают вопросы о целесообразности продолжения работы в прежнем режиме, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
11:31
Опубликовано видео стрельбы после матча НБА «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»
В сети появилось видео стрельбы после шестого матча серии второго раунда плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».
11:28
РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе нашли план выхода военных на границу с Россией
На одной из баз националистического полка «Азов» в Мариуполе, против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, нашли план окружения и захвата города Новоазовска Донецкой Народной Республики с последующим выходом к российской границе.
11:23
Пулев перевесил Ковалёва перед боем в США
В США состоялась процедура взвешивания боксёров Сергея Ковалёва из России и болгарина Тервела Пулева.
11:20
Российская авиация нанесла удары по 43 районам сосредоточения ВСУ
Российская авиация поразила 43 района, где дислоцировались украинские войска и военная техника, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
11:16
Минобороны: ВКС России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов
Воздушно-Космические силы России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
11:12
Лукашенко проведёт переговоры с Путиным 16 мая
Пресс-служба президента Белоруссии анонсировала переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время визита Александра Лукашенко в Москву 16 мая по случаю саммита ОДКБ.