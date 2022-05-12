Bloomberg: миллион британцев рискуют оказаться в нищете уже в следующем году
Число британцев, живущих в нищете, может достичь 1 млн в следующем году, если правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса. Как пишет Bloomberg, об этом предупреждает Национальный институт экономических и социальных исследований NIESR.
Ведущий британский аналитический центр заявил, что ещё 250 тыс. семей скатятся в крайнюю нищету, если не получат помощи, и предупредил, что страна скоро окажется в рецессии. По словам NIESR, правительство Бориса Джонсона должно предоставить поддержку в размере £4,2 млрд, чтобы обеспечить наиболее пострадавшие домохозяйства продовольствием.
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