Press TV: вступление Швеции и Финляндии в НАТО ускорит гонку вооружений

На фоне украинского конфликта Стокгольм и Хельсинки, которые долгое время сохраняли нейтралитет, задумались о вступлении в Североатлантический альянс. Однако, по мнению экспертов, расширение НАТО на север не только не повысит безопасность в регионе, но и обострит противостояние военного блока с Москвой, передаёт Press TV.

Надежды НАТО на получение двух новых членов в своём военном союзе близки к тому, чтобы стать реальностью, поскольку исторически нейтральные страны Северной Европы, Швеция и Финляндия, предпринимают серьёзные шаги для подачи заявки на вступление.

Интерес скандинавских государств к вступлению резко возрос с началом российской спецоперации на Украине. Сама идея расширения НАТО на север вызвала яростную реакцию России.

РОБЕРТ КАРТЕР, корреспондент Press TV: И США, и НАТО ясно дали понять, что они заинтересованы в присоединении к блоку двух новых скандинавских стран. Однако с учётом того, что многолетний нейтралитет Швеции и Финляндии, судя по всему, до сих пор служил им добрую службу, возникает вопрос: принесёт ли вступление в военный союз пользу их национальной и региональной стабильности?

Члены НАТО, включая Великобританию, США, Францию и Германию, оказывают давление, чтобы включить (в состав Североатлантического альянса. — ИноТВ) две новые страны. Москва неоднократно предупреждала о «серьёзных последствиях» вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявляя, что она усилит свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы в Балтийском море, и даже поднимала вопрос о возможности размещения ядерного оружия в этом регионе.

ЛИНДЗИ ДЖЁРМАН, руководительница британской правозащитной организации Stop the War Coalition: Фактически НАТО повышает количество стран, находящихся в сфере его влияния, будь то его непосредственные участники или соискатели. В результате они оказываются связанными множеством обязательств, которые они могут не захотеть выполнять в будущем. Отказ от нейтралитета приведёт не к повышению безопасности каких-либо стран в Восточной Европе, а к ускорению гонки вооружений с обеих сторон, расширению военного присутствия в этих странах (Швеции и Финляндии. — ИноТВ) и в других местах. Поэтому людям необходимо хорошенько подумать, прежде чем ступать на эту дорожку.

Ближайшие дни будут иметь решающее значение. Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление до 12 мая. В то время как Швеция, которая относится к идее с меньшим энтузиазмом, проводит ревизию политики безопасности, в том числе изучает плюсы и минусы членства в альянсе. Результаты должны быть озвучены 13 мая. Если обе страны скажут да, то процесс присоединения будет быстрым. Но точно таким же может оказаться и ответ России.

Роберт Картер, Press TV, Стокгольм.

Дата выхода в эфир 06 мая 2022 года.