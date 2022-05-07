CNN: Финляндия активизировала военные учения — в преддверии решения по членству в НАТО

На фоне ввода российских войск на Украину и в преддверии вынесения решения по вступлению в НАТО Финляндия проводит совместные учения с войсками блока, передаёт CNN. При этом, по мнению финских чиновников, учитывая высокую операционную совместимость сил НАТО и Финляндии, времени на переговоры с блоком уйдёт не так много.

В финских лесах войска этой страны проводят подготовку на тот случай, если Россия пригрозит ей конфликтом. Совместные военные учения Arrow 22 («Стрела-2022») финские военнослужащие проводят бок о бок с британскими, американскими, латвийскими и эстонскими коллегами.

ФИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Я не знаю, чем сейчас всё закончится. Это зависит от действий командиров с обеих сторон. Давайте посмотрим. И ещё — если главное орудие поднимается вверх, это значит, что танк уничтожен.

Эти ежегодные манёвры теперь приобрели особую актуальность: из-за ввода российских войск на Украину, Финляндия теперь подумывает о том, чтобы вступить в НАТО.

ФИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Мы стремимся к развитию, но если ты сидишь в своём пузыре, то это невозможно.

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Главная цель Arrow 22 — это подготовить Финляндию к потенциальному вступлению в НАТО. По словам организаторов манёвров, они нужны, чтобы в целях национальной обороны создать и сохранить способность к действиям на международном уровне.

За боевой подготовкой наблюдали глава Министерства обороны Финляндии, а также его британский коллега: успешные боевые действия в лесной местности проторят Финляндии путь к членству в НАТО.

АНТТИ КАЙККОНЕН, глава Министерства обороны Финляндии: У нас очень хорошая оперативная совместимость с НАТО, и я бы сказал, что Финляндия будет отвечать критериям, необходимым для того, чтобы быть членом блока. По моему мнению, именно по этой причине на возможные переговоры с НАТО уйдёт не так много времени.

Но пока этого не произошло, Великобритания пообещала оказать Хельсинки военную поддержку, а также послать очевидный политический сигнал, чтобы ускорить вступление Финляндии в НАТО.

БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Сегодняшние учения показали, что наши силы в плане профессионализма находятся на одном уровне и способны профессионально взаимодействовать друг с другом, и это, очевидно, большое преимущество. Финляндия принесёт НАТО пользу.

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ: (Осматривая штурмовую винтовку.) Планка очень даже ничего. В руке лежит хорошо.

Тем временем за одним из танков цветёт боевое братство. Разговоры идут не о НАТО; солдаты из разных стран обмениваются советами по поводу оружия друг друга.

СОЛДАТ: А вы ребята «заряженные».

Совместные боевые учения и опыт сближают людей.

КАПИТАН ДЕНИС МАЙЕВСКИ, армия США: Можно узнать об опыте финнов, как они росли, находясь настолько близко с Россией. Опыт определённо интересный, и, думаю, он поможет нам всем расти над собой.

После целого дня, в течение которого стороны стреляли друг в друга из танков, некоторые финские солдаты оптимистично оценили свои шансы, если Путин затеет с ними борьбу.

ЯАККО ИНКИНЕН, военнослужащий финской армии: Не вижу логики здесь. Если у них уже войска на Украине — и тут они решат атаковать нас, то трёпка их ждёт лютая.

Всего через несколько дней Финляндия может решить, присоединится ли она к НАТО или нет.

Ник Робертсон, CNN, Ниинисало, Финляндия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 мая 2022 года.