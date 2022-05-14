Эрдоган: Турция не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара пока сохраняет «неположительный» настрой по вопросу присоединения Хельсинки и Стокгольма к НАТО, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган. Как сообщает Hürriyet Daily News, турецкий лидер подчеркнул, что скандинавские страны представляют собой «чуть ли не постоялые дворы» для организаций, которые правительство Турции считает террористическими.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО, отметив, что эти страны приютили у себя «немало террористических организаций», сообщает Hürriyet Daily News.

«Мы внимательно следим за событиями, касающимися Швеции и Финляндии, и настрой у нас не положительный», — сообщил Эрдоган журналистам, отметив, что предыдущее правительство Турции уже приняло «неверное» решение, согласившись на вступление в альянс Греции. «А вы знаете, как активно выступает Греция против Турции, пользуясь поддержкой НАТО. И мы, Турция, не хотим допускать в этом отношении вторую ошибку», — добавил турецкий лидер.

«Кроме того, скандинавские страны, к сожалению, представляют собой чуть ли не постоялые дворы для террористических организаций. РПК (Рабочая партия Курдистана. — ИноТВ) и РНОПФ (Революционная народно-освободительная партия-фронт. — ИноТВ) свили гнёзда в Нидерландах и Швеции. Больше скажу, они там даже в парламентах представлены. Мы на это положительно смотреть не можем», — приводит HDN слова Эрдогана.

Финляндия и Швеция уже давно сотрудничают с НАТО, а после начала спецоперации российских войск на Украине выразили желание в кратчайшие сроки присоединиться к альянсу на правах полноценных членов, пусть и признавая при этом, что это вызовет «негативную» реакцию у России, напоминает корреспондент HDN. Как подчёркивает журналист, Турция как член альянса может заблокировать процесс присоединения обеих стран.

Анкара поддерживает хорошие отношения с Москвой — она, в частности, отказалась вводить санкции против России вместе со своими западными союзниками — и пыталась играть роль посредника между ней и Киевом, с которым она также сохраняет связи, отмечается в материале HDN.