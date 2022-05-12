Polska Times: у Турции нет выбора — ей необходима Россия с её газом и туристами

На фоне российско-украинского конфликта Анкара намерена пойти по пути баланса между Москвой и Западом, чтобы укрепить свою позицию в регионе и подготовиться к парламентским выборам 2023 года, пишет журналист Гжегож Кучиньский. В Polska Times он объясняет, что, если даже у Турции не получится стать успешным посредником между конфликтующими сторонами, экономического успеха она сможет добиться только при хороших отношениях с Россией.

Несмотря на то что Турция Эрдогана осудила Россию за спецоперацию на территории Украины, она не присоединилась к западным санкциям, потому что для её и без того находящейся в кризисе экономики это стало бы серьёзным ударом. «Анкара пытается пойти по иному пути: она рассматривает конфликт по другую сторону Чёрного моря в качестве возможности для достижения собственных целей и укрепления своих позиций как в регионе и НАТО, так и в плане России. Ей также не нужны экономические потери», — пишет на портале Polska Times журналист Гжегож Кучиньский.

Автор объясняет, что Турция хочет выставить себя в роли посредника и по-прежнему предлагает своё содействие в переговорах между Россией и Украиной с целью скорейшего установления мира в регионе. Одновременно она подвергает критике союзников по НАТО за то, что они не только ничего не делают для разрядки напряжённости, но, напротив, лишь разжигают конфликт.

«Турция, определённо, не выступает одним из форпостов НАТО, когда речь заходит о реакции на действия России в отношении Украины», — утверждает польский журналист. Анкара не стала вводить санкции и, не последовав примеру Словакии, отказалась передавать Украине купленные у России ЗРК С-400 взамен систем Patriot. Более того, турецкие власти не захотели поддерживать план США по строительству базы НАТО в Черноморском регионе, а именно в Болгарии и Румынии.

Кучиньский уверен, что политический курс Турции прежде всего определяет экономический расчёт, ведь это именно россияне выступают крупнейшим источником дохода для туризма, одного из важнейших секторов турецкой экономики. В 2021 году Турцию посетили около 4,5 млн россиян, и она не хочет их терять в будущем.

В статье он обращает внимание и на тот факт, что Россия выступает огромным рынком сбыта для турецких овощей и фруктов с рекордными объёмами, а также незаменимым поставщиком энергоресурсов и сырья. Более того, обе страны связаны множеством торгово-экономических соглашений, а Россия уже участвует в строительстве дорогостоящей турецкой АЭС.

Польский журналист одновременно обращает внимание на украинское направление в турецкой политике. Только в 2021 году Турция инвестировала в Украину около $4,5 млрд, тем самым заняв место крупнейшего иностранного инвестора в этой стране. Более того, она продаёт Киеву знаменитые беспилотники Bayraktar, которые называют самым страшным кошмаром России. В конце апреля Анкара заблокировала полёты из России на её военные базы в Сирии через воздушное пространство Турции, а ранее она ограничила доступ российских кораблей из Средиземного в Чёрное море, перечисляет он.

По оценкам Кучиньского, Турция хочет превратиться в регионального лидера, поэтому всеми способами она пытается найти баланс между Россией и Украиной. «Чем больше конфликтов будет на всём постсоветском пространстве, тем большим будет турецкое влияние. Это распространяется не только на Россию и Украину, но и на весь Кавказ и Среднюю Азию. С другой стороны, чем сильнее затянется российская операция на Украине, тем больший удар это нанесёт по мировой экономике, в том числе и по турецкой», — рассуждает он.

Польский журналист рассказывает, что многие исламские страны уже выразили опасения, что российско-украинский конфликт может вылиться в массовые беспорядки и социальные потрясения из-за резкого роста цен на продовольствие. Ближний Восток и Северная Африка смогут также стать свидетелями повтора «арабской весны» 2011 года. Более того, сама Турция в последнее время стала сильно зависима от поставок зерна из России и с Украины, а недавний скачок цен на пшеницу уже вынудил Анкару сократить закупки за границей на одну треть.

В Polska Times Кучиньский подчёркивает, что хотя более 80% турок осудили шаги России, опросы общественного мнения среди них показывают, что около трети населения хотят, чтобы их страна по-прежнему оставалась нейтральной в отношении российско-украинского конфликта.

По его мнению, не может не сложиться впечатление, что в настоящей ситуации в турецких кругах экономический фактор явно превалирует над геополитическим. Деньги, которые приносят россияне, крайне необходимы для турецкой, сильно пострадавшей от пандемии, экономики. Инфляция в стране бьёт рекорды и достигла 69%, а уровень безработицы находится на отметке 20%. В 2023 году в Турции состоятся парламентские выборы, на которых пока что шансы правящей Партии справедливости и развития низки. «Эрдогану необходимо в срочном порядке добиться политического успеха — удачного посредничества между Москвой и Киевом — или, по крайней мере, улучшить экономические показатели, для чего, в свою очередь, нужна Россия с её газом и туристами», — резюмирует в Polska Times журналист Гжегож Кучиньский.