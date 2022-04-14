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Hürriyet: в Турции заявили, что судоходство через Босфор не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что судоходство через Босфор не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин, пишет Hürriyet Daily News. Он также сообщил, что турецкая армия за последние дни уничтожила три морские мины.
Hürriyet: в Турции заявили, что судоходство через Босфор не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин
AP
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что морское судоходство через пролив Босфор идёт в обычном режиме и не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин, пишет Hürriyet Daily News.
 
«У нас есть сильные средства для борьбы с минами. Мы быстро мобилизовали их. Мы подняли по тревоге наши минно-разыскные суда, самолёты морского патрулирования, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и спецназ подводной обороны. Мы внимательно следим за развитием событий», — заявил Акар журналистам.
 
Он также сообщил, что турецкая армия за последние дни уничтожила три морские мины.

Как поясняет издание, существуют опасения, что в результате продолжающегося конфликта на Украине в Чёрном море сейчас в сторону пролива Босфор дрейфуют сотни морских мин.

Глава Минобороны Турции уточнил, что на настоящий момент нет никакой возможности подтвердить предположения о количестве мин и о том, откуда они берутся.

«Что мы можем сделать, так это продолжать сохранять бдительность, — подчеркнул Акар. — Мины уничтожаются после их перемещения в безопасное место, где они не наносят вреда окружающей среде. Проблем с морским судоходством нет. Он работает в обычном режиме».
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