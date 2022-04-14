Hürriyet: в Турции заявили, что судоходство через Босфор не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что судоходство через Босфор не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин, пишет Hürriyet Daily News. Он также сообщил, что турецкая армия за последние дни уничтожила три морские мины.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что морское судоходство через пролив Босфор идёт в обычном режиме и не страдает от дрейфующих в Чёрном море мин, пишет Hürriyet Daily News.
«У нас есть сильные средства для борьбы с минами. Мы быстро мобилизовали их. Мы подняли по тревоге наши минно-разыскные суда, самолёты морского патрулирования, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и спецназ подводной обороны. Мы внимательно следим за развитием событий», — заявил Акар журналистам.
Он также сообщил, что турецкая армия за последние дни уничтожила три морские мины.
Как поясняет издание, существуют опасения, что в результате продолжающегося конфликта на Украине в Чёрном море сейчас в сторону пролива Босфор дрейфуют сотни морских мин.
Глава Минобороны Турции уточнил, что на настоящий момент нет никакой возможности подтвердить предположения о количестве мин и о том, откуда они берутся.
«Что мы можем сделать, так это продолжать сохранять бдительность, — подчеркнул Акар. — Мины уничтожаются после их перемещения в безопасное место, где они не наносят вреда окружающей среде. Проблем с морским судоходством нет. Он работает в обычном режиме».
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