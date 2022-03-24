Hürryet Daily News: Турция принимает меры для ликвидации дрейфующих мин из украинских портов

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар рассказал о наблюдении за акваторией западной части Чёрного моря, куда ветер и течения могут отнести украинские мины, сообщает Hürryet Daily News. Ранее в российской ФСБ сообщили о том, что Украина установила в портах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного заграждение из мин, некоторые из которых оторвались от якорей после шторма и свободно дрейфуют в сторону Турции.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна принимает все меры предосторожности на фоне сообщений о предполагаемых минах в Чёрном море, которые относит к её берегам, пишет Hürryet Daily News. «Я надеюсь, что они самоуничтожатся без происшествий, иначе мы их обнаружим и уничтожим с помощью противоминных кораблей», — заявил Акар. Турецкие СМИ приводят его слова об изучении и координации в Минобороны поступающей информации о минах, а также наблюдении за этим районом с самолётов, вертолётов, беспилотников и сторожевых кораблей.

Как рассказывает издание, 21 марта российские спецслужбы сообщили, что, оторвавшись от якорей около украинских портов, несколько сотен мин свободно дрейфует в Чёрном море. «После начала российской военной спецоперации военно-морские силы Украины установили барьеры из мин около портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного», — заявили в ФСБ. В ведомстве добавили, что из-за штормов мины оторвались от якорей и некоторые из них, подгоняемые течениями и ветром, дрейфуют по направлению к берегам Турции. Со своей стороны украинская сторона опровергла эти утверждения. Её представители обвинили ФСБ в дезинформации, цель которой — закрыть часть Чёрного моря.

Министр обороны Хулуси Акар также напомнил, что на Украине по-прежнему находится два турецких самолёта Airbus A400M. Они прибыли туда в день начала конфликта, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать граждан Турции, но не смогли вылететь обратно. По сообщениям украинских властей, они не получили повреждений. По словам Акара, Россия также проинформировала Турцию о том, что наблюдает за самолётами, «однако обе стороны считают, что воздушным судам лучше не покидать текущего местоположения из соображений безопасности». Министр выразил надежду, что самолётам удастся «как можно скорее» вернуться на родину.

Кроме того, в своей речи Хулуси Акар раскритиковал партнёров по НАТО, которые вводят против Турции эмбарго в оборонной промышленности. «Мы живём в такое время, когда наши друзья и те, кого мы считаем союзниками, вводят ограничения на прямые или косвенные экспортные лицензии», — указал министр. Он подчеркнул, что Турция никогда не была для НАТО обузой — напротив, Анкара на пределе возможностей прилагала усилия, чтобы выполнять общую задачу альянса, и для этого «шла на любые жертвы и вклады», пишет Hürryet Daily News.