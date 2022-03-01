Spiegel: Турция подтвердила закрытие черноморских проливов для военных кораблей всех стран

Турция подтвердила намерение не пропускать военные корабли через черноморские проливы и уведомила иностранные государства об их закрытии, сообщает Der Spiegel. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция «выполняет и продолжит выполнять» Конвенцию Монтрё 1936 года, позволяющую Анкаре регулировать проход кораблей через Босфор и Дарданеллы.

Турция приняла решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех государств. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «уведомила все прибрежные и не прибрежные страны, что через проливы не будут проходить военные корабли», сообщает Der Spiegel.

В своём заявлении Чавушоглу сослался на Конвенцию Монтрё 1936 года, регулирующую проход кораблей по водным путям между Чёрным и Средиземным морями. «Мы выполняли и продолжим выполнять те положения, которые оговорены Конвенцией Монтрё», — подчеркнул Чавушоглу.

Конвенция гарантирует свободу прохода гражданских судов через Босфор и Дарданеллы в мирное время, однако в военное время позволяет Турции запретить какой-либо стране пользоваться проливами. Турция, Россия и Украина — страны, имеющие выход к Чёрному морю.

Как отмечает издание, после начала спецоперации России на Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «явно встал на сторону Киева». «Мы считаем операцию России на территории Украины неприемлемой и отвергаем её», — заявил Эрдоган на прошлой неделе. По его словам, этот шаг стал «тяжёлым ударом по миру и стабильности в регионе».

Турция, входящая в состав НАТО, в последние годы неоднократно подчёркивала свои тесные связи с Украиной. Эрдоган резко осудил аннексию Крыма* Россией в 2014 году, в том числе из-за крымских татар, тюркского народа, исторически сформировавшегося в Крыму. Кроме того, в прошлом году Турция объявила о продаже Украине ударных беспилотников. Этот шаг вызвал недовольство Москвы, пишет издание.

В то же время Эрдоган «поддерживает хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на разные позиции, в том числе по сирийскому конфликту, в последние годы Анкара и Москва активно укрепляли связи в области торговли и обороны. Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 вызвала недовольство партнёров страны по НАТО, отмечает Der Spiegel.