Das Erste: требование закрыть Босфор для России ставит Турцию перед дилеммой

Украина требует, чтобы Турция перекрыла для российских военных судов проход через Босфор, крайне важный для России. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, это ставит Анкару перед дилеммой: хотя она критикует действия Москвы в отношении Украины, на самом деле Эрдоган предпочитает остаться в стороне, чтобы не портить отношения с Россией и не терять контроля над проливом.

Для очевидцев это был настоящий спектакль, а для местных жителей — пользующееся всё большей популярностью времяпрепровождение: российская подлодка на прошлой неделе при свете дня прошла по Босфору, не погружаясь, мимо бывшего дворца султана. Как отмечает корреспондент немецкого телеканала Das Erste в Стамбуле Маркус Рош, в этом зрелище здесь нет ничего необычного, однако его следует понимать как демонстрацию силы со стороны ВМФ России — потому что именно российские корабли наиболее часто проходят через пролив. В 2019 году они составили две трети всех проходящих тут военных судов.

Хотя Турция контролирует Босфор, с 1936 года свободный проход по нему разрешён на международном уровне. Турция может контролировать суда и брать с них пошлины. В статье 2 так называемой Конвенции Монтрё сказано: «В мирные времена торговые суда пользуются полной свободой прохода по проливам, днём и ночью, под любым флагом и с любого рода грузом, без всяких формальностей».

Особое регулирование действует для военных кораблей, продолжает Das Erste. В мирные времена Турция должна получать уведомление о проходе по проливу по дипломатическим каналам за восемь дней. После этого не более девяти судов могут пройти по проливу, в течение дня и по одному. Также существуют ограничения по величине и тоннажу.

Военные корабли, не принадлежащие соседним с Чёрным морем государствам, могут задерживаться там не долее 21 дня. Если Турция находится в состоянии войны, регулирование прохода военных судов по проливу полностью переходит в руки турецкого правительства.

С началом российской операции на Украине проход по проливу Босфор снова попал во внимание, отмечает немецкий телеканал. Этот маршрут важен для России: в первую очередь, оживлённое движение происходит между Чёрным морем и российской военной базой Тартус в Сирии. Эта база считается пунктом снабжения для Черноморского флота России.

Украина сейчас требует через своего посла в Анкаре, чтобы член НАТО Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для российских судов. Для Турции это щекотливая ситуация: по Чёрному морю проходит морская граница страны с соседними Украиной и Россией, причём Анкара поддерживает с обоими государствами хорошие отношения, в том числе экономического характера.

Глава МИД Турции Чавушоглу сегодня подтвердил получение официального запроса от Украины. Однако он дал понять, что Конвенция Монтрё в этом пункте сформулирована абсолютно чётко и что Турция намерена продолжать следовать её правилам, как и прежде, а они также касаются государств, принимающих участие в войне. Российским военным кораблям поэтому будет и далее предоставляться право прохода по проливу, чтобы они могли вернуться в свой порт на Чёрном море. Такое возможно даже в условиях войны, подчеркнул турецкий министр иностранных дел.

Как отмечает Das Erste, до сих пор Турция не была заинтересована в пересмотре Конвенции Монтрё, хотя США часто настаивали на этом. Дело в том, что с новым договором страна отдаст важный инструмент власти в военной политике и, возможно, в экономике, поясняет немецкий телеканал.

Нынешнее требование изменить регулирование доступа в пролив ставит Турцию перед дилеммой: несмотря на то что президент Реджеп Тайип Эрдоган явно критикует Россию за действия на Украине, на самом деле он хочет остаться в стороне от конфликта.

Президент Турции, который хочет выиграть выборы в следующем году, рассматривает себя скорее как возможного посредника между конфликтующими сторонами. Дискуссия о закрытии Босфора для него весьма неудобна, тем более что Россия вряд ли согласится на это, подчёркивает Das Erste.