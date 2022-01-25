Euronews: мощные снегопады парализовали движение в Стамбуле и через пролив Босфор

Из-за обильных снегопадов и метелей, которые продолжаются уже несколько дней, в Стамбуле образовался хаос на дорогах, спровоцировав огромное число аварий. Движение судов по проливу Босфор было прекращено из-за плохой видимости, а в новом аэропорту турецкой столицы под тяжестью снега рухнула крыша, десятки рейсов пришлось отменить. Снежная буря накрыла и другие районы Турции, передаёт Euronews.
Cильный снегопад не прекращается в Стамбуле уже несколько дней. Власти закрыли движение судов по проливу Босфор из-за плохой видимости. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение.
На севере Стамбула три человека погибли и 18 пострадали в двух автобусных авариях. Жителей города просят не выезжать на дороги общего пользования без необходимости. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к аэропорту Стамбула.
Рабочий день госслужащих сокращён на несколько часов. Работа курьеров на двухколёсном транспорте прекращена до следующего распоряжения.
В двух воздушных гаванях мегаполиса отменены десятки авиарейсов. В новом аэропорту Стамбула под тяжестью снега обрушилась крыша.
Снежная метель накрыла и другие регионы Турции. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продлятся до среды, их интенсивность снизится к пятнице.
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