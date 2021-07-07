Deutsche Welle: «безумная» мечта Эрдогана об альтернативе Босфору грозит экологической катастрофой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал стартовый выстрел к началу строительства альтернативного Босфору канала под названием «Стамбул», сообщает Deutsche Welle. Но многие в стране выступают против «безумного» проекта. Они считают, что он представляет угрозу для окружающей среды, а также водоснабжения и сейсмостойкости города. Но чем громче критика, тем активнее глава государства продвигает эту идею.

Проект Эрдогана по строительству нового канала критики называют безумным, но президент Турции не собирается отказываться от своего многомиллиардного плана. Он уже давно сделал стартовый выстрел к началу строительства канала «Стамбул». Он станет альтернативой Босфору, свяжет Чёрное, Мраморное и Средиземное моря. Защитники природы предупреждают¸ что он нанесёт урон экосистеме вокруг Стамбула. Они опасаются, что под угрозой окажутся запасы питьевой воды. Эрдоган размалывает критику с помощью, так сказать¸ тяжёлой техники.

Первые экскаваторы уже приступили к строительству огромного проекта, который может навсегда изменить карту Стамбула. Речь идёт об искусственном канале, который пройдёт через городские центры с жильём для сотен тысяч людей. Канал «Стамбул» — самый крупный инфраструктурный проект в истории Турции, а также давняя мечта президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции. Это ещё один шаг, который позволит вывести нашу страну вперёд и усилит наш народ.

Но есть те, кто выступает против проекта. В том числе мэр Стамбула.

ЭКРЕМ ИМАМОГЛУ, мэр Стамбула: Мы против, ведь проект представляет большую угрозу для Стамбула, для местного водоснабжения, природы, сейсмостойкости города. Это угроза для тех, кто здесь проживает.

Согласно опросам, большинство жителей города против проекта.

ЖЕНЩИНА: Ради моего собственного будущего я говорю нет, а также будущего моих детей и внуков.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я против того, чтобы вкладывать миллиарды лир в такой проект.

МУЖЧИНА: Если они продолжат настаивать на строительстве канала, мы продолжим оказывать сопротивление.

ЮЛИЯ ХАН, корреспондент Deutsche Welle: Но почему канал так непопулярен? И почему Эрдоган всё же хочет его построить? Чтобы понять, для чего турецкому правительству понадобился новый канал, нужно посмотреть на тот, который уже есть, а именно Босфор.

Один из самых загруженных проливов мира. Каждый год по нему проходит больше кораблей, чем по Суэцкому и Панамскому каналам вместе взятым. По мнению президента Турции, судов слишком много. Он говорит, что новый канал должен разгрузить Босфор, чтобы избежать таких случаев, как эти (показывают кадры с различными инцидентами в Босфорском проливе. — ИноТВ). Пролив, длиной 45 километров обойдётся как минимум в €13 млрд. В будущем таким кораблям как этот больше не придётся ждать днями, чтобы пройти через Босфор, а Турция будет взимать сборы.

Но критики утверждают, что мечта Эрдогана станет катастрофой для окружающей среды. Канал пройдёт через сельскохозяйственные земли, леса и поля, через последнее зелёное лёгкое Стамбула. По их словам, он уничтожит морские экосистемы и важные запасы с водой.

АКТИВИСТКА: Канал пройдёт от этой лагуны сквозь плотину Сазлыдере, которая снабжает Стамбул большим количеством питьевой воды. Стамбул уже сейчас на грани. Если построить ещё больше недвижимости для ещё большего числа людей и уничтожить всё природное, то в этом городе вскоре будет невозможно жить.

Но президент надеется на бум в секторе строительства, на создание тысячи новых рабочих мест для стимуляции находящейся в кризисе экономики. Складывается такое впечатление, что, чем громче люди критикуют этот гигантский проект, тем решительнее он его продвигает.

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года