SRF: турецкому конкуренту Босфора грозит судьба «инвестиционных руин»

В Турции прошла церемония закладки фундамента для водного канала «Стамбул», который должен будет составить конкуренцию Босфорскому проливу, сообщает SRF. Но многие в стране выступают против этого гигантского проекта, который может стать экономической и экологической катастрофой. К тому же ему грозит стать «инвестиционными руинами», так как его финансирование не обеспечено, отмечает швейцарский телеканал.

Известно, что турецкий президент Эрдоган питает слабость к проектам монументальной величины. И теперь он вновь берётся за строительство: сегодня прошла церемония закладки фундамента для «Стамбула», водного канала длиной 45 километров между Мраморным и Чёрным морями, который должен будет разгрузить Босфор. Но бóльшая часть населения, а также политики и предприниматели выступают против этого проекта. Сюжет Филиппа Цана.

Где по весне луга и поля окрашиваются в нежно-зелёный цвет, а на горизонте виднеется Чёрное море в будущем будет построен водный канал, который пройдёт через новые городские центры. Жилая площадь для одного миллиона человек. Новый «Стамбул», после которого можно будет забыть о старом Босфоре. По Босфорскому проливу каждый день проходят 140 кораблей, почти 50 000 — в год. Это слишком много, считает президент Турции. Он обещает, что с новым водным каналом связаны большие амбиции.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Канал «Стамбул» вдохнёт новую жизнь в этот регион. Хотите вы этого или нет, мы начнём это строительство, закончим его и потом передадим результат нашему народу.

Но всё меньше людей верят его словам. Многие опасаются, что гигантский проект, стоимостью приблизительно в 12 млрд франков (почти триллион рублей. — ИноТВ) превратится в экологическую и экономическую катастрофу.

РЮЙЯ КУРТУЛУШ, член гражданской инициативы «Либо канал, либо Стамбул»: Стоимость этого проекта выше, чем весь дефицит государственного бюджета за прошлый год. У нас в Турции нет таких ресурсов. И всё равно их собираются найти только для того, чтобы три, четыре, пять строительных предприятий могли обогатиться.

Уже сейчас поднялась волна спекуляций: стоимость земли вокруг будущего канала устремилась вверх. Велико беспокойство, что новый проект уничтожит эти зелёные легкие Стамбула, а также важный резервуар питьевой воды для мегаполиса с населением в 16 миллионов человек.

РЮЙЯ КУРТУЛУШ: Это одна из последних незастроенных природных зон с лесами, которые идут вплоть до Чёрного моря. Новый аэропорт, новая автострада итак нанесли местности достаточный урон. Теперь ещё этого канала не хватало.

Его финансирование до сих пор не обеспечено. Инвестиционные руины стали бы для Турции крайне плохим монументом.

Дата выхода в эфир 27 июня 2021 года.