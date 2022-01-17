CBS News: как минимум 75 млн американцев оказались на пути опасной снежной бури

По меньшей мере 75 млн жителей США оказались на пути у масштабной снежной бури, которая несёт для населения множество угроз, передаёт CBS News. Губернаторы четырёх американских штатов уже ввели чрезвычайное положение, ожидая сильных снегопадов, образования наледи и минусовых температур.

В эти выходные как минимум 75 миллионов человек оказались на пути у масштабной снежной бури. Четыре губернатора, ожидая сильных снегопадов, опасной ледовой обстановки и минусовых температур, уже объявили чрезвычайное положение.



Шторм продолжает набирать силу на Среднем Западе, из-за чего поездки там стали рискованным предприятием. С прогнозом погоды метеоролог Ванесса Мёрдок с канала WCBS, подразделения канала CBS. Она находится сейчас здесь, в Нью-Йорке. Ванесса.



ВАНЕССА МЁРДОК, метеоролог WCBS: Этот масштабный снежный шторм принесёт множество опасностей всему восточному побережью (США. — ИноТВ). Давайте начнём с пути его движения. Этим вечером он продолжит двигаться на юг, а затем свернёт на северо-восток, неся с собой проливные дожди вдоль побережья и сильные снегопады внутри континента. Шторм также будет сопровождаться очень мощными ветрами и образованием наледи.



И я бы хотела начать с самой серьёзной угрозы от этого шторма — с образования наледи, толщина которой будет составлять от четверти до половины дюйма. Это явление будет наблюдаться от северо-восточной Джорджии и вдоль плато Пидмонт, в том числе в Вирджинии и Северной Каролине. Оно может привести к разрушающим последствиям как для деревьев, так и для линий электропередачи.



А теперь давайте поговорим о снеге. Его толщина будет варьироваться от дюйма до 30 сантиметров и более. Больше всего снега выпадет внутри континента на самых больших возвышенностях. Кроме того, ветра также будут серьёзным фактором. Шторм будет усиливаться по мере его продвижения на северо-восток и будет выталкивать воду на сушу, поэтому существуют серьёзные опасения по поводу возможного затопления прибрежной территории. Бен.



Хорошо, Ванесса. Благодарю вас.



Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.