«Стихийные бедствия, неурожай и глобальное потепление» — France 3 подвёл климатические итоги года во Франции

2021 год во Франции выдался богатым на разрушительные природные явления, несмотря на то что среднегодовые метеорологические значения оказались близки к норме, сообщает France 3. Как напоминает телеканал, апрельские морозы ударили по урожаю винограда и фруктов, а грозы и наводнения принесли разрушения в несколько регионов страны. И хотя повышение температур во Франции было незначительным, цифры в других странах говорят о том, что глобальное потепление не замедлилось, отмечается в репортаже.

В этом году месяцы сменяли друг друга, и каждый был не похож на предыдущий. Таково реальное положение дел, по мнению метеорологической службы Météo-France. Неожиданные и разрушительные метеорологические явления ударили по различным регионам.

МАТЬЕ СОРЕЛЬ, сотрудник службы Météo-France: 2021 год можно считать близким к норме, однако, если посмотреть на него в деталях, можно увидеть множество контрастов. Вероятно, это был год передышки в глобальном потеплении по сравнению с тем, что мы увидим в ближайшие годы.

Поздние апрельские морозы ударили по урожаю винограда и фруктов. Сильные грозы и наводнения принесли разрушения в департамент Гар, а совсем недавно и на юго-запад страны. Кроме того, песок из Сахары накрыл охровым покрывалом юго-восток Франции.

ЖЕНЩИНА: Пока непонятно что происходит.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Когда это произошло, можно было подумать, что мы сменили цвет.

Тем не менее количество осадков близко к нормальным годовым значениям. И несмотря на дождливое лето, которое нарушило отпускные планы, температура на 0,2 градуса превысила средние значения последних 30 лет. Эта цифра, однако, гораздо ниже европейских и мировых значений за 2021 год. Итак, мир продолжает нагреваться.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2021 года.