Washington Post: «новая реальность» — эксперт связала торнадо в декабре с изменениями климата

Американское Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA) готовится противостоять экстремальным погодным явлениям, которые станут «новой реальностью» в связи с потеплением климата, приводит The Washignton Post заявление сотрудницы этой организации Дианны Крисвелл. По её словам, в США к концу года крайне редко случаются сильные торнадо, а таких разрушительных, как недавно в Кентукки, учёные ещё никогда не наблюдали.

Смертоносные торнадо обрушились на Кентукки и пять других американских штатов спустя всего два месяца после того, как у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, а Восток США и Атлантическая Канада пострадали от урагана «Ида» четвёртой категории, напоминает в статье The Washington Times. В интервью телеканалу CNN сотрудница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Дианна Крисвелл заявила, что организация готовится противостоять настолько же экстремальным погодным явлениям. «Для нас это станет новой реальностью, а последствия изменений климата являются кризисом нашего поколения, — считает Крисвелл. — Мы продолжим работу по сокращению этого воздействия, но мы также готовимся помочь любому региону, который затронет одно из этих стихийных бедствий».

Отмечается, что в конце года сильные торнадо возникают крайне редко, и декабрь до этого обычно считался спокойным месяцем. «Торнадо в декабре действительно бывают, в этом нет ничего необычного, но я не думаю, что мы когда-либо наблюдали торнадо такой силы в самом конце года», — рассказала Крисвелл. По её словам, таких интенсивных и продолжительных по времени торнадо ещё не случалось.

Хотя глобальное потепление создаёт благоприятные условия для формирования торнадо, сложно окончательно связать его возникновение с изменением климата, приводит американская газета мнение экспертов по климату. Они утверждают, что процесс превращения грозы в торнадо включает сложное сочетание факторов. В то же время Джо Байден обещал поручить Агентству по охране окружающей среды и другим федеральным органам власти расследовать связь между торнадо и изменениями климата. По словам президента, которые приводит The Washington Post, глобальное потепление сделало все природные явления «более интенсивными».