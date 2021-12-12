SRF: торнадо в США сравняли с землёй целый город

На США обрушилась цела серия разрушительных торнадо, сообщает SRF. В результате пострадали многие штаты, а в Кентукки смерчи сравняли с землёй целый город. Пока что полный масштаб бедствия неизвестен, но местный губернатор заявляет, что такого ущерба стихия не наносила уже давно. Многие люди погибли, а также пропали без вести. Их поиски до сих пор продолжаются, рассказывает швейцарский телеканал.

В США целая серия торнадо прошла через несколько штатов и принесла с собой смерть и разрушение. Смерчи пронеслись через юго-восток и центральную часть страны, через штаты Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. Сильнее всего пострадал Кентукки, сквозь который торнадо проделали путь протяжённостью 300 километров. Только здесь умерли как минимум 50 человек.

В маленьком городке Мейфилд торнадо оставили после себя одни только разрушения. Они сравняли центр с землёй. За ночь метеорологи насчитали всего 30 торнадо. Пока что полный масштаб бедствия неизвестен, заявил губернатор Кентукки. По его подсчётам, погибло около 100 человек.

ЭНДИ БЕШИН, губернатор Кентукки: Мы ожидаем дополнительной информации. Такого ущерба торнадо не наносили уже давно.

Трагедией стало и обрушение свечного завода. Здесь в ночную смену работали больше 100 сотрудников, когда прямо над ними пронёсся торнадо. Пропавших без вести всё ещё ищут. Недалеко отсюда, в соседнем штате Теннесси, люди также в полной мере познали силу торнадо.

ЖЕНЩИНА: Мы знали, что на нас идёт. Но никогда не думали, что за ночь город просто исчезнет. Всё, с чем я росла, исчезло. Это обескураживает.

В штате Иллинойс сильно пострадал склад интернет-магазина Amazon. Службы спасения смогли эвакуировать многих сотрудников, но есть опасения, что и здесь погибли люди.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2021 года.