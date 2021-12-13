NBC: чудо, когда находим выживших, — губернатор Кентукки о спасательных работах после разрушительного торнадо

Губернатор Кентукки Энди Бешир в интервью телеканалу NBC News заявил, что в штате, пострадавшем от целой серии разрушительных торнадо, не теряют надежды найти выживших. При этом губернатор признался, что город его отца был наполовину уничтожен, а его дядя потерял двух двоюродных братьев.

Как вы держитесь?

ЭНДИ БЕШИР, губернатор штата Кентукки: Это сложно, сначала чувствуешь горе, потом сосредоточенность на том, как двигаться дальше, и шок, и у нас у всех эти чувства сменяются по многу раз.

Для вас это очень личный вопрос, вы рассказали, что ваш отец живёт в одном из наиболее пострадавших городов.

ЭНДИ БЕШИР: Да, мой отец из Доусон Спрингс. Город был наполовину уничтожен. Я восемь часов пытался связаться с двоюродной сестрой, к счастью, с ней всё в порядке. Но в округе Мюленберг мой дядя потерял двух двоюродных братьев. В городе, где живёт всего 140 человек, 10 погибших. Город был практически полностью уничтожен. Это очень трудно описать… это больно.

Что сейчас нужно штату, на чём вы сосредоточились?

ЭНДИ БЕШИР: Что ж, нам всё ещё нужны ваши молитвы. Каждый раз, когда мы находим кого-то, кто считался пропавшим, кого мы всё ещё можем спасти, это настоящее чудо. Нам нужна приверженность людей, не только поддержка, когда вы видите эти разрушения. Но на восстановление уйдут годы, и людям, для того чтобы двигаться дальше, потребуется наша помощь.

Как вы думаете, могут ли ещё быть найдены выжившие в этом городе или других городах?

ЭНДИ БЕШИР: Мы надеемся. До недавнего времени у нас не было сотовой связи, что осложнило поисково-спасательные работы. Число тех, кто ищет пропавших, растёт. Каждый раз, когда мы находим считавшегося пропавшим человека, это невероятный момент. Так что мы молимся о чуде, когда сможем найти кого-то ещё.

Сейчас зима, как вы не останавливаетесь в таких условиях? На улице холодно, а когда люди остаются без жилья, нужно позаботиться о таком количестве вещей!

ЭНДИ БЕШИР: Мы сильные, и мы стойкие. Кроме того, мы чувствуем любовь всей страны. Мы не можем в полной мере выразить то, насколько мы благодарны. Мы знаем, что вы с нами, и мы очень вам благодарны.

Большое спасибо, губернатор.

ЭНДИ БЕШИР: Вам спасибо и спасибо народу Америки, мы здесь чувствуем вашу любовь.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2021 года.