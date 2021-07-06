Newsweek: из-за приближающегося урагана в Майами снесли уцелевшую часть обрушившегося дома

В Майами совершён контролируемый подрыв части жилого дома, уцелевшей после обрушения, сообщает Newsweek. Власти пошли на такой шаг, чтобы обеспечить спасателям доступ к ранее заблокированным местам, а также не допустить обрушения здания из-за урагана «Эльза». Работы по поиску выживших вскоре возобновят.
Американские власти совершили контролируемый подрыв уцелевшей части жилого дома, обрушившегося в Майами, сообщает Newsweek. Сделали они это с целью обеспечить спасателям доступ к ранее заблокированным местам, чтобы те могли продолжить поиски выживших. Также они опасались, что к обрушению уцелевшей части здания может привести тропический шторм «Эльза».
На видеозаписи контролируемого взрыва видно, как строение падает за пару секунд, после чего в небо поднимаются огромные клубы пыли. Жителей соседних домов попросили не покидать квартиры и закрыть окна. В ближайшие дни спасательные работы продолжатся. На данный момент выживших обнаружить так и не удалось. Получилось достать 24 тела. 121 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
«Складывается такое впечатление, что приближающийся шторм стал неприятностью, оказавшейся благом, так как именно из-за него началось обсуждение сноса, — пояснил мэр Серфсайда Чарльз Буркетт. — Мы хотим убедиться в том, что мы контролируемые обрушение здания, а не ураган, так что, я думаю, всё это в целом закончилось хорошо».
Спасатели возобновили поиски пропавшего в 2020 году в Бурятии самолёта Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки. Копии обращения на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после пожара в городе Братске в Иркутской области, в результате которого сгорели два жилых многоквартирных дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих аллергией. Об этом сообщила директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka глава российского МИД Сергей Лавров.
В Соединённых Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.
Подразделения Дальней авиации ВКС России, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Движение на федеральной трассе М4 «Дон» в посёлке Архипо-Осиповка в районе Геленджика перекрыто из-за выпадения большого количества осадков, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.