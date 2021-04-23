Euronews: шансы найти экипаж индонезийской лодки живым минимальные

На пропавшей индонезийской лодке осталось запаса кислорода всего на один день, а эксперты между тем опасаются, что она находится гораздо глубже, чем можно исследовать во время поисково-спасательной операции. Поэтому, передаёт Euronews, шансы обнаружить экипаж живым невелики.

Битва наперегонки со временем разворачивается у берегов острова Бали. Активнее становятся работы по поиску индонезийской подводной лодки, которая пропала в среду во время учений. Запаса кислорода там остаётся на один день для 53 членов экипажа. Но эксперты, в частности, сомневаются, не упала ли подлодка гораздо глубже, чем глубины возможного погружения. Шансы на то, что солдаты выживут, невелики.

ДЖОКО ВИДОДО, президент Индонезии: Я прошу весь народ Индонезии молиться, чтобы эти поисково-спасательные работы прошли хорошо, чтобы мы нашли KRI Nanggala 402 и её экипаж целыми и невредимыми.

Когда подлодка получила приказ осуществить запуск, связь с ней была потеряна. Первые прибывшие на место спасатели обнаружили на поверхности нефтяное пятно.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.