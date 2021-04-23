Euronews: шансы найти экипаж индонезийской лодки живым минимальные

17:14
Байден приветствовал предложение Путина о сотрудничестве по климату
Американский президент Джо Байден заявил, что его обрадовало предложение российского лидера Владимира Путина о совместной работе над решением проблем климата.
17:08
Посольство России в Эстонии ответило на высылку дипломата из страны
Посольство России в Эстонии считает высылку из страны российского дипломата недружественной акцией, говорится в заявлении дипмиссии.
17:06
В Госдуме объяснили отказ Кравчука ехать в Минск на переговоры
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что он больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
17:05
В Россию из Турции и Танзании вывезено более 60 тысяч человек
Авиакомпании 15—21 апреля перевезли в Россию из Турции и Танзании 60,7 тыс. пассажиров, следует из сообщения Росавиации.
17:04
Листунова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в многоборье
Россиянка Виктория Листунова заняла первое место в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.
16:56
Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на шахматном турнире претендентов
Россиянин Непомнящий и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в партии 11-го тура турнира претендентов в Екатеринбурге.
16:54
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за незаконный сбыт оружия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
16:54
Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер от ранений при задержании
Злоумышленник, напавший на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем), скончался от ранений, полученных при задержании. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
16:50
Зобнин назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, кого из футболистов он хотел бы вернуть в команду.
16:48
Попова заявила о выходе России на «определённое плато» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия «практически вышла на определённое плато» по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
16:48
Минпросвещения объявило дни с 4 по 7 мая выходными
Министерство просвещения объявило дни с 4 по 7 мая праздничными (выходными) на основании указа президента России.
16:47
В центре Москвы отреставрировали живопись на фасаде храма XVII века
В центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
16:47
Стратегическая сессия «Дорожная карта: демография — 2035» пройдёт 26—27 апреля в Москве
Стратегическая сессия «Дорожная карта: демография — 2035» состоится 26—27 апреля для федеральных органов исполнительной власти.
16:47
В Подмосковье оценили индекс промышленного производства с начала года
Индекс промышленного производства в Московской области в январе — марте 2021 года составил 112,8% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.
16:44
Маск заявил о готовности SpaceX доставлять космонавтов России на МКС
Компания SpaceX готова выполнять доставку российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава компании Илон Маск.
16:36
Политолог прокомментировал внесение «Медузы» в список СМИ-иноагентов
Российский общественный деятель и политолог Сергей Карнаухов прокомментировал решение Министерства юстиции России добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза» в реестр СМИ-иноагентов.
16:30
Газзаев: за короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то изменить и построить невозможно
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что он думает о дебюте хорвата Ивицы Олича в качестве главного тренера красно-синего клуба.
16:24
Пострадавшая при нападении под Парижем сотрудница полиции скончалась
Сотрудница полиции, на которую напал злоумышленник в городе Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем), скончалась от полученных ранений, передаёт BFMTV.
16:23
Россия предложила провести встречу в Донбассе по Минским соглашениям
Российская сторона предложила Франции и Германии до 27 апреля провести обсуждение вопросов перемирия на востоке Украины. Подобная встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска.
16:18
АТОР: туроператоры готовы открыть рейсы в Египет из 20 городов России
Российские туроператоры выразили готовность в случае разрешения властей запустить чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 20 городов страны, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
16:17
Диетолог напомнила о важности витамина С
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила о важности витамина С.
16:16
Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции в пригороде Парижа
Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем), передаёт телеканал BFMTV.
16:14
Кацалапов сравнил условия на командном ЧМ в Японии с «тюрьмой»
Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, поделился своими впечатлениями от условий на командном чемпионате мира в Осаке, где сборная России завоевала первое место.
16:10
Автоэксперт дал советы по эксплуатации машин с автоматической коробкой передач
Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по эксплуатации машин с автоматической коробкой передач.
16:09
В Подмосковье рассказали о новых сервисах для оплаты ЖКХ
В Московской области запустили приложение «Умная платёжка» для оплаты услуг ЖКХ.
16:09
В Ассоциации европейского бизнеса прокомментировали интерес России к климатическим вопросам
Председатель комитета по энергетике и координационного комитета проекта «Зелёная инициатива» Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги прокомментировал интерес России к климатическим вопросам.
16:05
В Госдуме прокомментировали включение «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прокомментировал решение Министерства юстиции России внести издание «Медуза» в список СМИ — иностранных агентов.
16:02
В Красноярском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки
В Красноярском крае следователи нашли тело пропавшей шестилетней девочки.
16:02
Самый крупный в Приморье госпиталь для пациентов с COVID-19 прекратит работу с 26 апреля
Самый крупный в Приморском крае госпиталь для пациентов с COVID-19 прекратит работу с 26 апреля.
16:02
В Мурманской области выявили 20 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Мурманской области зарегистрировали 20 случаев COVID-19.
16:00
Колосков назвал радостным решение УЕФА доверить дополнительные матчи Евро-2020 Санкт-Петербургу
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу.
15:58
Врач прокомментировал случаи инсульта у всё более молодых пациентов
Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский прокомментировал случаи инсульта у всё более молодых пациентов.
15:58
Матвиенко предложила обсудить возможность пересмотра структуры выходных дней
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность пересмотра структуры выходных дней.
15:53
Корабли ЧФ вернулись в пункты дислокации после учений
Корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях на полигоне Опук.
15:50
Кравчук отказался ехать в Минск для дальнейших переговоров по Донбассу
Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
15:48
Сервис «Социальный мониторинг» получил премию Edison Awards
Московский сервис «Социальный мониторинг» получил премию Edison Awards.
15:47
В ЦБ допустили возможность сохранения текущей ключевой ставки до конца года
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность сохранения текущей ключевой ставки в 5% до конца 2021 года.
15:45
Рублёв проиграл Синнеру в 1/4 финала турнира АТР в Барселоне
Россиянин Андрей Рублёв вылетел с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, проиграв на стадии 1/4 финала представителю Италии Яннику Синнеру.
15:44
Юрист прокомментировал включение «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов
Юрист Илья Ремесло прокомментировал решение Министерства юстиции России внести издание «Медуза» в список СМИ — иностранных агентов.
15:44
Эксперт рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
Академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.
15:44
Юрист рассказал, как должна оплачиваться работа в выходные
Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин рассказал, как должна оплачиваться работа в выходные дни.
15:37
В Удмуртии выявили 65 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в Удмуртии выявили 65 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
15:36
В РЖД прокомментировали сбой в работе сайта
В компании РЖД объяснили временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения.
15:30
Рогозин прокомментировал создание российской орбитальной станции
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал создание российской орбитальной станции.
15:28
Малафеев: дополнительные матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге помогут туризму
Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о том, что Санкт-Петербург получил три дополнительных матча Евро-2020.
15:27
Политолог прокомментировал решение Минюста внести «Медузу» в список СМИ-иноагентов
Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал решение Министерства юстиции России добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза» в реестр СМИ-иноагентов.
15:24
Захарова рассказала о двойных стандартах ФРГ на примере Савченко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком рассказала о двойных стандартах Германии, приведя в пример ситуацию с экс-депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко.
15:21
МИД Польши оценил ответную высылку дипломатов из России
В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что оставляют за собой право на адекватную реакцию в связи с ответным решением России о высылке пяти польских дипломатов.
15:18
Захарова прокомментировала позицию Запада по ситуации с Ассанжем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Запада по ситуации с Джулианом Ассанжем.
15:17
В Приморье выявили 32 случая COVID-19 за сутки
В Приморском крае выявили 32 случая COVID-19 за сутки. С начала пандемии заболели 43 339 человек.