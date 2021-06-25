NBC: после обрушения жилого дома в Майами десятки людей числятся пропавшими без вести — их родные не теряют надежду

В Майами продолжается спасательная операция на месте частичного обрушения жилого дома, передаёт NBC News. Как подчёркивается в сюжете канала, под завалами ещё могут находиться выжившие — и родственники людей, находившихся в здании, до сих пор хранят надежду.

Они сутки ждали вестей о своих близких — но вести всё не приходят. Среди пропавших без вести — шестилетняя девочка, которую удочерила любящая семья. Как и её родные, она на сегодняшний день числится пропавшей без вести.

НИКОЛАС ФЕРНАНДЕС, родственник пропавшего без вести человека: Телефон прозванивается, но трубку они не берут. Они много лет бились за это, и наконец смогли удочерить девочку. А она была там. Она там была. Она была удивительная. Это несправедливо, так несправедливо.

Семья только что приехала из Аргентины, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса.

ИВИ КОРТЕС: Это — Анна, а ребёнка зовут Луиджи. Если их увидите...

Иви Кортес показала мне вот этот снимок. Это — свояченица президента Парагвая, на фото она в кругу семьи празднует день рождения одного из них.

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC: Вы что-то слышали уже?

ИВИ КОРТЕС: Нет, нет. Совсем ничего. Но скажу: Бог — он превыше всего в этом мире.

КЕРРИ САНДЕРС: И вы ещё храните надежду?

ИВИ КОРТЕС: Это — последнее, что теряешь в этой жизни.

Надежду хранят и многие другие — например, близкие семьи Борт. Они приехали сюда из Колумбии, чтобы отправить дочь на занятия по теннису.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Граждане, у которых есть пропавшие без вести родственники! Подойдите, пожалуйста.

На протяжении дня число пропавших без вести росло — а те, кому удалось выбраться, начинали осознавать, насколько вам повезло.

МАЙКЛ ЛОПЕС, жилец обрушившегося здания: Благодарю небеса за то, что я и мои родители остались живы и смогли выбраться, не получив ранений. От одной мысли о том, что там ещё остались люди, становится жутко.

По свидетельствам жильцов, здание в ночной тьме окутало облако бетонной пыли. Люди, оказавшиеся на устоявшей лестнице, стали пробираться вниз — но поняли, что оказались в западне.

ОФИ ОСЕН-КОЭН, жилец обрушившегося здания: Мы открыли дверь нашей квартиры, которая выходит в длинный коридор — и увидели, что там всё просто завалено обломками. И мы закричали: «Господи!».

КЕРРИ САНДЕРС: И тогда вы поняли, что часть здания обрушилась?

ОФИ ОСЕН-КОЭН: Мы понимали, что что-то рухнуло, но мы и понятия не имели, насколько серьёзное это было обрушение.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: А Керри Сандерс — здесь со мной. Что слышно с места обрушения? Какие-то признаки вообще наблюдаются?

КЕРРИ САНДЕРС: Я только что разговаривал с заместителем главы службы пожарной охраны округа Майами-Дейд Раидом Джадалла, и, по его словам, спасатели смогли расслышать что-то похожее на стук из-под обломков — а это признак, который позволяет надеяться на то, что ещё могут быть выжившие.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Это отличные новости. Ну а мэр города чуть ранее поведал мне, что сдаваться власти не намерены, и что спасательная операция ещё будет продолжаться. С нами был Керри Сандерс. Спасибо вам!