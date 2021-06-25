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NBC: после обрушения жилого дома в Майами десятки людей числятся пропавшими без вести — их родные не теряют надежду

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Майами продолжается спасательная операция на месте частичного обрушения жилого дома, передаёт NBC News. Как подчёркивается в сюжете канала, под завалами ещё могут находиться выжившие — и родственники людей, находившихся в здании, до сих пор хранят надежду.

Они сутки ждали вестей о своих близких — но вести всё не приходят. Среди пропавших без вести — шестилетняя девочка, которую удочерила любящая семья. Как и её родные, она на сегодняшний день числится пропавшей без вести. 

НИКОЛАС ФЕРНАНДЕС, родственник пропавшего без вести человека: Телефон прозванивается, но трубку они не берут. Они много лет бились за это, и наконец смогли удочерить девочку. А она была там. Она там была. Она была удивительная. Это несправедливо, так несправедливо. 

Семья только что приехала из Аргентины, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. 

ИВИ КОРТЕС: Это — Анна, а ребёнка зовут Луиджи. Если их увидите... 

Иви Кортес показала мне вот этот снимок. Это — свояченица президента Парагвая, на фото она в кругу семьи празднует день рождения одного из них. 

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC: Вы что-то слышали уже? 

ИВИ КОРТЕС: Нет, нет. Совсем ничего. Но скажу: Бог — он превыше всего в этом мире. 
 
КЕРРИ САНДЕРС: И вы ещё храните надежду? 
 
ИВИ КОРТЕС: Это — последнее, что теряешь в этой жизни. 
 
Надежду хранят и многие другие — например, близкие семьи Борт. Они приехали сюда из Колумбии, чтобы отправить дочь на занятия по теннису.  
 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Граждане, у которых есть пропавшие без вести родственники! Подойдите, пожалуйста. 
 
На протяжении дня число пропавших без вести росло — а те, кому удалось выбраться, начинали осознавать, насколько вам повезло. 
 
МАЙКЛ ЛОПЕС, жилец обрушившегося здания: Благодарю небеса за то, что я и мои родители остались живы и смогли выбраться, не получив ранений. От одной мысли о том, что там ещё остались люди, становится жутко. 
 
По свидетельствам жильцов, здание в ночной тьме окутало облако бетонной пыли. Люди, оказавшиеся на устоявшей лестнице, стали пробираться вниз — но поняли, что оказались в западне. 
 
ОФИ ОСЕН-КОЭН, жилец обрушившегося здания: Мы открыли дверь нашей квартиры, которая выходит в длинный коридор — и увидели, что там всё просто завалено обломками. И мы закричали: «Господи!». 
 
КЕРРИ САНДЕРС: И тогда вы поняли, что часть здания обрушилась? 
 
ОФИ ОСЕН-КОЭН: Мы понимали, что что-то рухнуло, но мы и понятия не имели, насколько серьёзное это было обрушение. 
 
ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: А Керри Сандерс — здесь со мной. Что слышно с места обрушения? Какие-то признаки вообще наблюдаются? 
 
КЕРРИ САНДЕРС: Я только что разговаривал с заместителем главы службы пожарной охраны округа Майами-Дейд Раидом Джадалла, и, по его словам, спасатели смогли расслышать что-то похожее на стук из-под обломков — а это признак, который позволяет надеяться на то, что ещё могут быть выжившие. 
 
ЛЕСТЕР ХОЛТ: Это отличные новости. Ну а мэр города чуть ранее поведал мне, что сдаваться власти не намерены, и что спасательная операция ещё будет продолжаться. С нами был Керри Сандерс. Спасибо вам! 
 
Дата выхода  в эфир 25 июня 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NBC США Северная Америка
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