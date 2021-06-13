CNN: из-за взрыва газа в Китае погибло минимум 12 человек

Сегодняшним утром в китайском городе Шиян произошёл мощный взрыв газа, сообщает CNN. Пока известно о 12 погибших и 138 раненых, точная причина инцидента пока не установлена. Власти города сообщают, что под завалами по-прежнему находится много людей, поэтому спасательная операция продолжается.

Новости из Китая: взрыв газа унёс жизни как минимум 12 человек, ещё 138 человек ранены. Это случилось ранним утром в городе Шиян в центральном Китае. Власти города сообщили, что в районе взрыва было обнаружено 150 человек: спасатели по-прежнему пытаются пробраться через развалины. Выглядит так, будто всё вокруг превратилось в руины. К нам из Гонконга присоединяется корреспондент CNN Кристи Лю Стаут с дополнительной информацией. Кристи, что известно о конкретных причинах произошедшего и что говорят китайские власти?

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Вот что мы имеем на данный момент: огромный взрыв газа прогремел в жилом районе китайской провинции Хубэй. Пока известно о 12 погибших: спасатели нашли 150 человек, 37 из них получили «серьёзные ранения». Инцидент произошёл в 6:30 утра по местному времени в городе Шиян: местные власти говорят, что под завалинами остаётся множество людей. Спасательные операции продолжаются. На месте работают 137 спасателей, а также 6 собак-поисковиков.

Видео ужасных последствий взрыва активно распространилось в социальных сетях: оно создаёт ужасную картину случившегося. Обычный, только проснувшийся район, в мгновение ока превращается в тлеющую пустошь. Один из пользователей китайской социальной сети SinaWeiboнаписал следующее: «Не могу поверить. Мой дом находится всего в 100 метрах от места взрыва. Не могу поверить, что место, где я жил днями и ночами, стало руинами».

Видео и фотографии с места событий шокируют. К сожалению, Китай нередко сталкивается с подобными взрывами. Каждый раз, когда подобное случается, возникают вопросы о стандартах безопасности в стране. В январе этого года один человек погиб в результате взрыва на заводе. В прошлом году во время взрыва на химическом заводе погибло шесть человек. А в 2015 году более 100 человек погибло после серии взрывов в городе Тяньцзинь. Теперь же инцидент случился в Шияне, этим утром, в 6:30. Минимум 12 человек погибло, но этот список вполне может увеличиться. Что же касается конкретной причины взрыва, то она пока неизвестна: расследование продолжается.

Дата выхода в эфир: 13 июня 2021 года

Материал предоставлен CNN International